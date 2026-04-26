STRAH U BIJELOJ KUĆI
FOTO: UŽAS NA LICIMA Melania potresena, skamenjeni Rubio, Trump u grču stiskao govornicu
Donald Trump održao je konferenciju za novinare nakon što je napadač sa sačmaricom pokušao upasti na svečanu večeru s dopisnicima Bijele kuće. Iako je smirivao situaciju i govorio da je sve u redu, na licu mu se vidio strah. Skamenjeni su bili i njegovi najbliži suradnici, državni tajnik Marco Rubio, ministar rata Pete Hegseth, šef FBI-ja Kash Patel. U pozadini je stajala i potresena Melania Trump...