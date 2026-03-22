TEŠKA PROMETNA
VIDEO Užas u Zagrebu: 'Auto se zabio u tramvajsku stanicu, hitna pomaže ozlijeđenima'
Čitanje članka: < 1 min
Vozač se automobilom zabio u tramvajsku stanicu na kriižanju Vukovarske i Držićeve u Zagrebu. Komadi stakla rasuti su po podu, a kako doznajemo od čitateljice, udarac je bio toliko bučan da je skočila iz kreveta.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
- Udarac se čuo tako da sam skočila iz kreveta. Ljudi su se odmah zaustavili i priskočili u pomoć, tramvaj je stao i ljudi su izašli. Stigle su dvije hitne koje pružaju pomoć - ispričala nam je čitateljica koja je svjedočila događaju.
Zagrebačka policija za sad nam može samo potvrditi da su zaprimili dojavu Detalji o ozlijeđenima su nepoznati.
Hitna pomoć odvela je najmanje dvoje ljudi u bolnicu.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku