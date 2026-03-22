VIDEO Užas u Zagrebu: 'Auto se zabio u tramvajsku stanicu, hitna pomaže ozlijeđenima'

Vozač se automobilom zabio u tramvajsku stanicu na kriižanju Vukovarske i Držićeve u Zagrebu. Komadi stakla rasuti su po podu, a kako doznajemo od čitateljice, udarac je bio toliko bučan da je skočila iz kreveta.

- Udarac se čuo tako da sam skočila iz kreveta. Ljudi su se odmah zaustavili i priskočili u pomoć, tramvaj je stao i ljudi su izašli. Stigle su dvije hitne koje pružaju pomoć - ispričala nam je čitateljica koja je svjedočila događaju.

Zagrebačka policija za sad nam može samo potvrditi da su zaprimili dojavu Detalji o ozlijeđenima su nepoznati.

Hitna pomoć odvela je najmanje dvoje ljudi u bolnicu.