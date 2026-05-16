Kruži snimka brutalnog napada na stranca u Rijeci! Evo detalja

Izrazito uznemirujuća snimka, prema svemu sudeći, bezrazložnog nasilja prema strancu u Rijeci s kraja siječnja ili početka veljače u petak je krenula kružiti po društvenim mrežama. Stigla je i do naše redakcije, ali je nećemo objaviti. Nažalost, bez ikakve ograde objavili su je opskurni desničari na društvenim mrežama.

Dvojica, prema svemu sudeći, mladića u tamnoj odjeći maskiranih kapuljačama preko glava, doslovno se iživljavaju na strancu. Jedan ga drži, drugi ga udara rukama i nogama, nastavljaju ga udarati i dok nepomično leži na podu. U pozadini se čuju dva ženska glasa, jedan ženski glas se smije. U jednom trenutku ga okreću na bok, a jedan mladić govori: 'Samo nemoj da nam umre', što znači da su i te kako svjesni kakve posljedice njihov napad za žrtvu može imati.

Uzimaju mu mobitel, a ženski glas predlaže da ga bace u more. Udara ga i žena i na engleskom mu govori da ostane dolje. Kako neslužbeno doznajemo, sve se odvijalo na Gatu Karoline Riječke, a žrtva je sirijski državljanin, kojemu su uz mobitel uzeli i oko 200 eura.

Iz PU primorsko-goranske oglasili su se vezano uz navedenu snimku.

Kažu kako policija nije imala saznanja o video snimci, a strani pomorac je podnio kaznenu prijavu i u tijeku je kriminalističko istraživanje.

- Na društvenim mrežama sinoć se pojavila video snimka nasilničkog ponašanja u Rijeci u kojoj nekoliko osoba ozljeđuju mlađu mušku osobu. Spomenuta snimka datira iz noći 31. siječnja/1. veljače, odnosno prije tri i pol mjeseca, kada su nepoznate osobe razbojništvom oštetile 25-godišnjeg stranog državljanina, pomorca na stranom brodu - kazali su iz PU primorsko-goranske.

Dodaju da su osobe koje traže ozlijedile muškarca i otuđile mu mobitel i novac, a događaj je prijavljen policiji i u tijeku je kriminalističko istraživanje.





- Policija nije dosada imala saznanja o snimci niti je lokacija događaja pokrivena video nadzorom javnog prostora, a oštećeni pomorac nije sa sigurnošću znao mjesto događaja. Nakon ukazane liječničke pomoći i podnošenja kaznene prijave za razbojništvo i tto, pomorac je s ostalim djelatnicima stranog broda otplovio iz riječke luke - priopćili su.

Apeliraju na sve građane koji svjedoče bilo kakvom obliku nasilja da se o svojim saznanjima s povjerenjem obrate policiji i da dostave sve audio i video materijale koji bi mogli pomoći u procesuiranju odgovornih osoba.

Policija će sada detaljno pregledati snimku koja se pojavila u javnom prostoru, a koja bi sada trebala pomoći u identificiranju počinitelja.

Najnovija snimka pojavila se svega nekoliko dana nakon uhićenja Matee O. (20) za napad za filipinskog turista u centru Zagreba koji se dogodio 2. svibnja oko 4 sata.