'TETA, HVALA VAM ZA SVE'

FOTO Vatrogasci iz Koprivnice u mirovinu ispratili svoju tetu Katicu: 'Radila je tu 40 godina'

Piše Marta Divjak,
6
Foto: Epodravina, Ivan Brkić

Prošlogodišnji moždani udar spriječio je njezin povratak na posao kojem se toliko nadala. I vatrogasci su se nadali da će se vratiti, čak nisu nikoga primili na njezino mjesto, čekalo je nju

Od 45 godina radnog staža, 40 godina gospođa Katica Zglavnik odradila je u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Koprivnica. Na žalost vatrogasaca, gospođa Zglavnik mora u mirovinu. Ne želi niti ona, ali se na posao ne može vratiti nakon prošlogodišnjeg moždanog udara.

- Ja bih još radila - rekla je kratko na početku razgovora - rekla je Zglavnik, piše Epodravina.

U postrojbu je došla s 21 godinom, a kroz desetljeća je vatrogascima postala mnogo više od spremačice, bila im je "druga mama" koja ih je dočekivala s kavom i toplim riječima nakon teških intervencija. Sad mora u mirovinu. 

ODRADILI 1500 INTERVENCIJA Prvi čovjek ZG vatrogasaca: 'Spavamo i na podu, ali sam bogat jer radim s tim ljudima'
- Prala je odjeću, čistila, kuhala kavu, nosila krafne i palačinke, pakirala stvari kad su dečki išli na teren. Ona njima nije bila samo čistačica. Bila im je druga mama. a oni su njoj bili kao sinovi koje nikad nije imala - ispričala je kći za Epodravinu.

Iako je prikupila nevjerojatnih 45 godina godina staža, prošlogodišnji moždani udar spriječio je njezin povratak na posao kojem se toliko nadala. Vatrogasci su se nadali da će se vratiti.

Nisu nikoga primili na njezino mjesto, čekalo je nju.

Katica je ispraćena onako kako dolikuje: uz pljesak, zagrljaje i suze onih koje je desetljećima pazila.

Stižu orkanski vjetrovi. Evo gdje će puhati 150 kilometara na sat
UTORAK I SRIJEDA

Stižu orkanski vjetrovi. Evo gdje će puhati 150 kilometara na sat

Već tijekom utorka u Dalmaciji se očekuju kiša i pljuskovi, dok će u Gorskoj Hrvatskoj padati susnježica i snijeg
TRUMP PODIVLJAO: SAD više neće biti tu za vas. Odite u Hormuz i uzmite si naftu!
IZ MINUTE U MINUTU

TRUMP PODIVLJAO: SAD više neće biti tu za vas. Odite u Hormuz i uzmite si naftu!

Rat na Bliskom istoku se ne smiruje. Donald Trump stalno govori da se odvijaju pregovori te prijeti totalnim uništenjem iranske energetske infrastrukture. Iran odbija bilo kakve pregovore te ima svoje uvjete za kraj rata
Vučić odgovorio Milanoviću
OTKAZAN SASTANAK

Vučić odgovorio Milanoviću

Mogao je lijepo pozvati svoje prijatelje iz Prištine, Tirane i odakle god želi, jer im svakako ne bi kvario i remetio tu idiličnu atmosferu, rekao je Vučić

