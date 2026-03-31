FOTO Vatrogasci iz Koprivnice u mirovinu ispratili svoju tetu Katicu: 'Radila je tu 40 godina'

Od 45 godina radnog staža, 40 godina gospođa Katica Zglavnik odradila je u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Koprivnica. Na žalost vatrogasaca, gospođa Zglavnik mora u mirovinu. Ne želi niti ona, ali se na posao ne može vratiti nakon prošlogodišnjeg moždanog udara.

Foto: Epodravina, Ivan Brkić

- Ja bih još radila - rekla je kratko na početku razgovora - rekla je Zglavnik, piše Epodravina.

U postrojbu je došla s 21 godinom, a kroz desetljeća je vatrogascima postala mnogo više od spremačice, bila im je "druga mama" koja ih je dočekivala s kavom i toplim riječima nakon teških intervencija. Sad mora u mirovinu.

- Prala je odjeću, čistila, kuhala kavu, nosila krafne i palačinke, pakirala stvari kad su dečki išli na teren. Ona njima nije bila samo čistačica. Bila im je druga mama. a oni su njoj bili kao sinovi koje nikad nije imala - ispričala je kći za Epodravinu.

Iako je prikupila nevjerojatnih 45 godina godina staža, prošlogodišnji moždani udar spriječio je njezin povratak na posao kojem se toliko nadala. Vatrogasci su se nadali da će se vratiti.

Nisu nikoga primili na njezino mjesto, čekalo je nju.

Katica je ispraćena onako kako dolikuje: uz pljesak, zagrljaje i suze onih koje je desetljećima pazila.