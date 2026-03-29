Prvi čovjek ZG vatrogasaca: 'Spavamo i na podu, ali sam bogat jer radim s tim ljudima'

Upravo sam se spustio s jednog zagrebačkog krova, neposredno nakon uključenja uživo za televiziju, i razmišljam...Zahvaljujem svima na suradnji i ogromnoj pomoći građanima Zagreba. Hvala svima na porukama i svakom znaku podrške – od burgera do kolača.

Do neke sljedeće prilike – samo jako i dalje!

Zagreb: Nevrijeme i jak vjetar ruše drveće koje pada po automobilima | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Napisao je to Siniša Jembrih, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba, koji je na Facebooku iznio nevjerojatne podatke o intervencijama nakon povijesnog nevremena koje je pogodilo Zagreb, ali i ostatak Hrvatske.

- Odradili smo nevjerojatnih 1500 intervencija. U nepuna tri dana odrađeno je onoliko intervencija koliko se inače odradi u šest mjeseci. Količinu posla, zalaganja, volje i znanja koju je pokazala ekipa ZG193 zaista je nemoguće dovoljno pohvaliti - napisao je Jembrih.

Pojasnio je kako su rad s motornim pilama i rad na visini iznimno rizični te zahtijevaju visoku razinu koncentracije, znanja i iskustva.

- Biti (formalno) na čelu ovakve skupine ljudi za mene je iznimna čast i privilegija. Kada bih imao barem cent za svaki naš poziv ili poruku „dođi i odradi ovo“, a s druge strane čuo samo kratko „OK“, zasigurno bih bio bogat čovjek, a takav odnos prema poslu danas je, nažalost, rijedak. A i ono naše klasično: ako je rat, rat je za sve - piše Jembrih.

Zagreb: Vatrogasci saniraju štetu nakon oluje na krovištu stambene zgrade | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Napisao je kako je on bogat čovjek jer ima čast raditi s takvim ljudima.

- Od zaprimanja intervencija i njihove raspodjele, preko izlazaka na teren i odrađivanja zadataka, do logistike, sastanaka... pa čak i kuhanja graha u 23:00 i spavanja na podu. ZG193 rules i dalje - piše Jembrih.