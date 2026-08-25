Obavijesti

Galerija

Komentari 4
VATRA TOPI METAL

FOTO/VIDEO Buktinja u Nevadi: Vatra 'guta' kuće, evakuirali su tisuće ljudi. Prizori su strašni...

NEVADA - Veliki požar Hawk koji je proteklog vikenda zahvatio područje Rena u Nevadi uništio je najmanje 32 kuće, dok je još šest objekata oštećeno. U požaru nema poginulih, no sedam osoba zadobilo je lakše opekline. Požar je od subote zahvatio više od 15.000 hektara, a vatrogasci su do ponedjeljka uspjeli staviti pod kontrolu oko 27 posto požarišta. Više od 900 vatrogasaca i dalje se borilo s vatrom.
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
An old stove and teakettle near burned home at Hawk Fire in Reno
Zbog požara je evakuirano oko 23.000 ljudi, dok je još 40.000 stanovnika upozoreno da budu spremni napustiti domove. | Foto: Fred Greaves
1/40
Zbog požara je evakuirano oko 23.000 ljudi, dok je još 40.000 stanovnika upozoreno da budu spremni napustiti domove. | Foto: Fred Greaves
Komentari 4

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026