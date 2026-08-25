FOTO/VIDEO Buktinja u Nevadi: Vatra 'guta' kuće, evakuirali su tisuće ljudi. Prizori su strašni...
NEVADA - Veliki požar Hawk koji je proteklog vikenda zahvatio područje Rena u Nevadi uništio je najmanje 32 kuće, dok je još šest objekata oštećeno. U požaru nema poginulih, no sedam osoba zadobilo je lakše opekline. Požar je od subote zahvatio više od 15.000 hektara, a vatrogasci su do ponedjeljka uspjeli staviti pod kontrolu oko 27 posto požarišta. Više od 900 vatrogasaca i dalje se borilo s vatrom.