FOTO/VIDEO Moguće su stotine žrtava nakon smrtonosnog klizišta u Papui Novoj Gvineji

Interventna ekipa sastavljena od medicinskog i vojnog osoblja uspjela je doći do izoliranog mjesta odrona, objavila je humanitarna agencija Care Australia, prenosi u subotu BBC. Ali težak teren i oštećenja na glavnim cestama otežavaju spasilačke napore, prilaz autocesti je blokiran, a području se može pristupiti samo helikopterom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:45 Veliki odron zemlje u Novoj Gvineji | Video: 24sata/reuters

Klizište je zatrpalo stotine domova u gorju Enga, na sjeveru te otočne države u jugozapadnom Pacifiku. Još se ne zna koliko je ljudi zarobljeno ispod ruševina, u odronu koji se dogodio u petak.

Care Australia priopćio je da je uništeno 60 domova i da se "trenutačno svi članovi tih kućanstava vode kao nestali". Na području gdje se odron dogodio živi gotovo 4000 ljudi.

View of the damage after a landslide in Maip Mulitaka | Foto: Emmanuel Eralia/REUTERS

No agencija upozorava da će broj pogođenih "vjerojatno biti veći" zbog priljeva ljudi koji bježe od sukoba u susjednim područjima.

Dodaje se da bi i druga sela mogla biti ugrožena "ako se klizište nastavi spuštati niz planinu".

Amos Akem, član parlamenta pokrajine Enga, rekao je za list Guardian da je na temelju izvješća s terena "u odronu zatrpano više od 300 ljudi i 1182 kuće".

Rekao je da su napori spašavanja otežani blokiranom cestom koja povezuje pogođeno selo Yambali i glavni grad.

Postoji samo jedna autocesta do pokrajine Enga. Klizište je stvorilo odronjenu masu duboku do 8 metara, a zahvaćeno je više od 200 četvornih kilometara zemlje "uključujući 150 metara glavne autoceste u pokrajini Enga", navodi Care Australia.

Dužnosnik UN-a Serhan Aktoprak rekao je za novinsku agenciju AP da je područje zahvaćeno klizištem veličine tri do četiri nogometna igrališta.

Neke su kuće u selu pošteđene, rekao je Aktoprak, ali "s obzirom na razmjere katastrofe" broj poginulih mogao bi biti veći od 100.