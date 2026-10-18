FOTO/VIDEO Okončana drama u Velikoj Gorici. Policija privela muškarca: 'Bili su i specijalci...'

U nedjelju u 21.25 u sati priveden je muškarac iz Velike Gorice, potvrdila nam je PU zagrebačka. Podsjetimo, blokirana je bila Fabijančićeva ulica u blizini križanja s Kirinčićevom u Velikoj Gorici. Na terenu su bili specijalci, vatrogasci i Hitna pomoć, objavila je Gorica.info. Muškarac je prijetio da će si nauditi.

Kako doznajemo, područje napuštaju sve hitne službe i miču žutu traku koja je branila prolaz građanima. Nije bilo ozlijeđenih osoba, a istraga je u tijeku.

Foto: 24sata

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Policija blokirala ulicu u Velikoj Gorici | Video: čitatelj/24sata

Kako je potvrdila zagrebačka policija za 24sata ranije, dojavu kako muškarac prijeti da će nauditi sam sebi zaprimili su u 18.55 sati u nedjelju. Policija je bila u Fabijančićevoj ulici gdje su osiguravali područje radi sigurnosti građana. Građane su držali u na sigurnoj udaljenosti, a muškarac je bio pod stalnim nadzorom policije. Kako tvrdi Jutarnji list, muškarac je prijetio da će se raznijeti bombom.

Velika Gorica: Specijalna policija i vatrogasci na terenu, Fabijančićeva ulica blokirana | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

- Ispred kuće stoje specijalci, puno ih je. Sve već traje oko pola sata. Za sada nismo čuli ništa - kaže nam čitatelj.