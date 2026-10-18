Misteriozne 'horor časne sestre' plaše stanovnike Srbije, viđaju ih kod škola: 'Pazite na djecu...'

Stanovnici nekoliko mjesta u Srbiji zabrinuti su zbog osoba odjevenih poput časnih sestara koje su, prema objavama na društvenim mrežama, viđene na ulicama i navodno uznemiravaju prolaznike. Nakon Inđije i Jakova, slične dojave pojavile su se i u Rumi. Kako prenosi Telegraf, prema objavi na Facebooku, osobe odjevene u odjeću nalik onoj koju nose časne sestre viđene su u Rumi, u blizini Zmajeve škole, nešto poslije ponoći. Autor objave upozorio je sugrađane da budu oprezni, osobito kada je riječ o djeci.

Zabrinutost među stanovnicima pojavila se i prethodnih dana u Inđiji i okolnim mjestima, gdje su se proširile objave o navodnim sumnjivim događajima tijekom noći. Roditelji pokušavaju doznati što se zapravo događa, a što bi moglo biti posljedica dječje mašte ili izazova na društvenoj mreži TikTok. Sve je počelo objavama na TikToku, gdje su se pojavili profili koji su pozivali djecu da dolaze u parkove radi igre. Zabrinutost je dodatno porasla nakon dojava iz Beške, Inđije, Slankamena, Maradika i Krčedina o osobama maskiranima u časne sestre koje navodno plaše prolaznike.

Pojavile su se i tvrdnje o sumnjivim vozilima bez registarskih oznaka te neobičnim simbolima ostavljenima u parkovima. Međutim, navodi iz objava na društvenim mrežama sami po sebi ne potvrđuju da su se svi opisani događaji doista dogodili. Bez obzira na to je li riječ o neslanoj šali, internetskom izazovu ili nečem drugom, roditelji tvrde da su djeca uplašena i smatraju da je potrebno reagirati. Roditeljima se savjetuje da s djecom razgovaraju o sigurnosti te da sumnjive situacije prijave policiji, umjesto da se oslanjaju isključivo na informacije koje kruže društvenim mrežama.