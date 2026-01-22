Obavijesti

News

Komentari 0
ZAHTJEVNE VJEŽBE

FOTO/VIDEO Pogledajte trening ronioca Interventne jedinice policije pod ledom: Vani -8 °C...

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: PU koprivničko-križevačka

Ronjenje je trajalo 40 minuta pri temperaturi vode ispod leda od 5 °C, dok je temperatura zraka na površini iznosila -8 °C.

Admiral

U utorak,. siječnja 2026. godine, na jezeru Šoderica, protueksplozijski ronioci Interventne jedinice policije Policijske uprave koprivničko-križevačke proveli su kondicijski trening ronjenja pod ledom u sklopu redovitih aktivnosti održavanja i unaprjeđenja operativne spremnosti, stoji u priopćenju policije.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Kondicijski trening ronioca Interventne jedinice policije pod ledom 02:11
Kondicijski trening ronioca Interventne jedinice policije pod ledom | Video: PU koprivničko-križevačka

- Policijski službenici - ronioci osposobljeni su i opremljeni za ronjenje u zahtjevnim i ekstremnim uvjetima, a ovakvim treninzima dodatno se pripremaju za obavljanje najsloženijih zadaća kao što su pronalaženje i vađenje osoba, eksplozivnih sredstava i naprava, predmeta i tragova u vezi kaznenih djela - navode iz policije...

Foto: PU koprivničko-križevačka

Foto: PU koprivničko-križevačka

