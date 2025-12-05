FOTO: Za cijenu kuće na moru dobijete dvorac u Škotskoj

Na škotskom otoku Rum prodaje se Kinloch Castle, ogroman Edwardijanski dvorac s oko 20 spavaćih soba i 18 jutara parka za 750 tisuća funti, što je oko 880 tisuća eura. Za novac za koji se u Hrvatskoj može kupiti ozbiljna kuća na obali ili nekoliko stanova u Zagrebu, u Škotskoj dobivate cijeli dvorac s vlastitim parkom, iako doduše i račune za obnovu koji se broje u desecima milijuna.
Zgrada je dovršena oko 1900. za tekstilnog magnata Sir Georgea Bullougha, građena je od crvenog pješčenjaka i zamišljena kao luksuzno lovačko utočište s verandom za šetnju i po lošem vremenu.
| Foto: Youtube/Screenshoot
Zgrada je dovršena oko 1900. za tekstilnog magnata Sir Georgea Bullougha, građena je od crvenog pješčenjaka i zamišljena kao luksuzno lovačko utočište s verandom za šetnju i po lošem vremenu. |
Foto: Youtube/Screenshoot
Zgrada je dovršena oko 1900. za tekstilnog magnata Sir Georgea Bullougha, građena je od crvenog pješčenjaka i zamišljena kao luksuzno lovačko utočište s verandom za šetnju i po lošem vremenu.
| Foto: Youtube/Screenshoot
Kinloch Castle je veliki crveni dvorac na otoku Rum u Škotskoj, s pogledom na uvalu Loch Scresort i brda u pozadini, a okružen je parkom i šumom na ukupno oko 18 jutara zemljišta.
| Foto: Youtube/Screenshoot
Do dvorca se dolazi drvoredom od pristaništa Kinloch Pier, pa kupac uz sam dvorac dobiva i onaj klasični “filmski” dolazak kroz aleju, pravo malo škotsko imanje na svom otoku.
| Foto: Youtube/Screenshoot
Vrtovi Kinloch Castlea su upisani u službeni inventar povijesnih vrtova Škotske, a za njihovo uređenje svojedobno je dopremljeno više stotina tisuća tona plodne zemlje kako bi se na golom otoku mogao stvoriti pravi engleski perivoj.
| Foto: Youtube/Screenshoot
Otok Rum ima tek četrdesetak stanovnika i velik dio površine zaštićen je kao nacionalni rezervat prirode, pa bi novi vlasnik živio usred jedne od najspektakularnijih divljih scena u Škotskoj, ali i prilično izolirano.
| Foto: Youtube/Screenshoot
Foto Youtube/Screenshoot
U prizemlju je impresivna velika dvorana s drvenim oblogama, galerijom na katu i velikim prozorima, koja je služila kao srce kuće za prijeme, večere i druženja tadašnje elite.
| Foto: Youtube/Screenshoot
Ispod glavnog stubišta nalazi se raritetni orchestrion, svojevrsan mehanički orkestar koji svira pomoću valjaka, jedan od samo tri primjerka koje je izradila njemačka tvrtka Imhof i Mukle, i uključen je u prodaju.
| Foto: Youtube/Screenshoot
Portreti Sir Georgea i Lady Monice, kristalni lusteri, starinski satovi i putopisni dnevnici još uvijek su na svojim mjestima, pa se čini kao da je vlasnik samo otišao na put i ostavio sve kako je bilo početkom 20. stoljeća.
| Foto: Youtube/Screenshoot
Foto Youtube/Screenshoot
Foto Youtube/Screenshoot
Na gornjim katovima nalazi se oko 20 spavaćih soba i nekadašnji trakt za poslugu, mnoge s pogledom na more i brda, što cijeli objekt čini potencijalnim hotelom ili velikim boutique smještajem.
| Foto: Youtube/Screenshoot
U prostoru se čuva i Steinway klavir iz oko 1900., japanski lakirani ormari, indijski stolovi i razne kolekcije koje je Sir George skupio putujući svijetom, pa dvorac funkcionira i kao mala privatna muzejska zbirka.
| Foto: Youtube/Screenshoot
Foto Youtube/Screenshoot
Foto Youtube/Screenshoot
Dvorac je desetljećima bio djelomično otvoren javnosti, a dio prostorija radio je kao hostel i turistički smještaj sve do 2015., no zatvoren je zbog lošeg stanja i skupog održavanja.
| Foto: Youtube/Screenshoot
Foto Youtube/Screenshoot
Glavni kat skriva niz salona, blagovaonicu, sobu za biljar, pušaonicu, knjižnicu i ballroom, a većina namještaja, lustera i umjetnina još je originalna iz doba obitelji Bullough.
| Foto: Youtube/Screenshoot
Iako na fotografijama izgleda spektakularno, Kinloch Castle godinama propada, krovište i instalacije traže temeljitu obnovu, a procjene govore da bi potpuna restauracija mogla pojesti više od 20 milijuna funti.
| Foto: Youtube/Screenshoot
Kinloch Castle danas prodaje državna agencija NatureScot za minimalno 750 tisuća funti, ali uz uvjet da kupac ima plan i novac za očuvanje baštine te suradnju s malom lokalnom zajednicom – drugim riječima, ovo je dvorac koji traži i vlasnika i spasitelja.
| Foto: Youtube/Screenshoot