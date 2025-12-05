Obavijesti

FOTO: Za cijenu kuće na moru dobijete dvorac u Škotskoj

Na škotskom otoku Rum prodaje se Kinloch Castle, ogroman Edwardijanski dvorac s oko 20 spavaćih soba i 18 jutara parka za 750 tisuća funti, što je oko 880 tisuća eura. Za novac za koji se u Hrvatskoj može kupiti ozbiljna kuća na obali ili nekoliko stanova u Zagrebu, u Škotskoj dobivate cijeli dvorac s vlastitim parkom, iako doduše i račune za obnovu koji se broje u desecima milijuna.
Zgrada je dovršena oko 1900. za tekstilnog magnata Sir Georgea Bullougha, građena je od crvenog pješčenjaka i zamišljena kao luksuzno lovačko utočište s verandom za šetnju i po lošem vremenu. | Foto: Youtube/Screenshoot
