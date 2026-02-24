FOTO Žabe iz Portlanda na Kapitolu uoči Trumpova govora, dijelili 'Ustav za neznalice...'

Dok se Donald Trump priprema za svoje obraćanje o stanju nacije, samo kilometar dalje, u Nacionalnom press klubu u Washingtonu, odvija se nesvakidašnji kontra-događaj. Pod nazivom "State of the Swamp" (Stanje močvare), okupit će se brojne poznate osobe kako bi uživo ponudile svoj odgovor na predsjednikov govor, a glavnu ulogu u prosvjednim aktivnostima ima aktivistička skupina iz Portlanda odjevena u kostime žaba na napuhavanje.

Zvijezde i političari u 'javnom demantiju'

Događaj, koji organizira anti-Trumpova organizacija Defiance.org, zamišljen je kao "javni demanti uživo", a ne kao klasični prosvjed ili zajedničko gledanje prijenosa. Cilj je, kako navode organizatori, suprotstaviti se zlouporabama moći Donalda Trumpa. Popis govornika uključuje holivudske zvijezde poput Roberta De Nira i Marka Ruffala, poznate novinare kao što su Jim Acosta i Mehdi Hasan te niz istaknutih političara. Među njima su bivša kandidatkinja za guvernerku Georgije Stacey Abrams, senator iz Oregona Ron Wyden i zastupnik iz Kalifornije Eric Swalwell. Iako su ulaznice za događaj rasprodane, program koji uključuje govore, satiru i glazbu prenosi se uživo putem interneta.

Foto: Annabelle Gordon

Zašto baš žabe?

Simbol žabe kao ikona otpora rođen je prošle godine tijekom prosvjeda ispred ureda Imigracijske i carinske službe (ICE) u Portlandu. Snimka prosvjednika u gumenom kostimu žabe kojeg su savezni agenti poprskali suzavcem postala je viralna, a kostim je od tada postao simbol borbe protiv Trumpove administracije. Osam članova takozvane "Žablje brigade" (Portland Frog Brigade) već je stiglo u glavni grad, a očekuje se da će im se pridružiti još deseci pristaša. Jedan od aktivista objasnio je njihovu taktiku za lokalne medije.

​- Želimo raditi ono što radimo najbolje: biti smiješni, stati im pred lice i boriti se protiv fašizma i autoritarizma odjeveni u ono što je sada ikona revolucije, žabu.

Prema njegovim riječima, to je najbolji način za prosvjed protiv "apsurdnog" predsjedničkog ureda - odgovoriti "smiješnim".

Ustav u rukama vodozemaca

Foto: Annabelle Gordon

Prije večernjeg programa, aktivisti u kostimima žaba imaju poseban plan. Ponijeli su u kongresne urede primjerke američkog Ustava za neznalice kako bi ih uručili svakom članu Kongresa iz redova Republikanske stranke. Poruka koju time žele poslati jest da ih podsjete na prisegu koju su dali Ustavu, a ne jednom čovjeku. Sudionici i publika na večernjem događaju također su potaknuti da nose zelenu odjeću ili kostime žaba kao simbol "mirnog prkosa i građanskog sudjelovanja".