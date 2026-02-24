Obavijesti

News

Komentari 1
STANJE NACIJE

FOTO Žabe iz Portlanda na Kapitolu uoči Trumpova govora, dijelili 'Ustav za neznalice...'

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: 2 min
FOTO Žabe iz Portlanda na Kapitolu uoči Trumpova govora, dijelili 'Ustav za neznalice...'
5
Foto: Annabelle Gordon

Osam članova takozvane "Žablje brigade" (Portland Frog Brigade) već je stiglo u glavni grad, a očekuje se da će im se pridružiti još deseci pristaša

Admiral

Dok se Donald Trump priprema za svoje obraćanje o stanju nacije, samo kilometar dalje, u Nacionalnom press klubu u Washingtonu, odvija se nesvakidašnji kontra-događaj. Pod nazivom "State of the Swamp" (Stanje močvare), okupit će se brojne poznate osobe kako bi uživo ponudile svoj odgovor na predsjednikov govor, a glavnu ulogu u prosvjednim aktivnostima ima aktivistička skupina iz Portlanda odjevena u kostime žaba na napuhavanje.

Portland Frogs Visit Congressional Offices on Capitol Hill Portland Frogs Visit Congressional Offices on Capitol Hill Portland Frogs Visit Congressional Offices on Capitol Hill
5
Foto: Annabelle Gordon

Zvijezde i političari u 'javnom demantiju'

Događaj, koji organizira anti-Trumpova organizacija Defiance.org, zamišljen je kao "javni demanti uživo", a ne kao klasični prosvjed ili zajedničko gledanje prijenosa. Cilj je, kako navode organizatori, suprotstaviti se zlouporabama moći Donalda Trumpa. Popis govornika uključuje holivudske zvijezde poput Roberta De Nira i Marka Ruffala, poznate novinare kao što su Jim Acosta i Mehdi Hasan te niz istaknutih političara. Među njima su bivša kandidatkinja za guvernerku Georgije Stacey Abrams, senator iz Oregona Ron Wyden i zastupnik iz Kalifornije Eric Swalwell. Iako su ulaznice za događaj rasprodane, program koji uključuje govore, satiru i glazbu prenosi se uživo putem interneta.

Portland Frogs Visit Congressional Offices on Capitol Hill
Foto: Annabelle Gordon

Zašto baš žabe?

Simbol žabe kao ikona otpora rođen je prošle godine tijekom prosvjeda ispred ureda Imigracijske i carinske službe (ICE) u Portlandu. Snimka prosvjednika u gumenom kostimu žabe kojeg su savezni agenti poprskali suzavcem postala je viralna, a kostim je od tada postao simbol borbe protiv Trumpove administracije. Osam članova takozvane "Žablje brigade" (Portland Frog Brigade) već je stiglo u glavni grad, a očekuje se da će im se pridružiti još deseci pristaša. Jedan od aktivista objasnio je njihovu taktiku za lokalne medije.

​- Želimo raditi ono što radimo najbolje: biti smiješni, stati im pred lice i boriti se protiv fašizma i autoritarizma odjeveni u ono što je sada ikona revolucije, žabu.

Prema njegovim riječima, to je najbolji način za prosvjed protiv "apsurdnog" predsjedničkog ureda - odgovoriti "smiješnim".

Ustav u rukama vodozemaca

Portland Frogs Visit Congressional Offices on Capitol Hill
Foto: Annabelle Gordon

Prije večernjeg programa, aktivisti u kostimima žaba imaju poseban plan. Ponijeli su u kongresne urede primjerke američkog Ustava za neznalice kako bi ih uručili svakom članu Kongresa iz redova Republikanske stranke. Poruka koju time žele poslati jest da ih podsjete na prisegu koju su dali Ustavu, a ne jednom čovjeku. Sudionici i publika na večernjem događaju također su potaknuti da nose zelenu odjeću ili kostime žaba kao simbol "mirnog prkosa i građanskog sudjelovanja".

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Ovo je šarplaninac kojeg su izgrizli vukovi u Kistanjama: Obranio je ovce i jedva preživio
OPORAVLJA SE

FOTO Ovo je šarplaninac kojeg su izgrizli vukovi u Kistanjama: Obranio je ovce i jedva preživio

Čopor vukova napao je stado ovaca obitelji Štrbac. U obranu je stao hrabri šarplaninac Shadow. Vukovi su ga izgrizli, teško je nastradao, ali izvući će se. Obranio je ovce
FOTO Šokantna promjena. Evo kako je Zelenski izgledao na početku rata, a kako sada
RAT U UKRAJINI

FOTO Šokantna promjena. Evo kako je Zelenski izgledao na početku rata, a kako sada

Volodimir Zelenski od početka ruske invazije 2022. vodi iznimno intenzivan i dug radni dan koji je u potpunosti podređen ratnim okolnostima. Dan mu obično započinje sigurnosnim brifingom s vojnim i obavještajnim vrhom, nakon čega slijede sastanci s ministrom obrane i zapovjednicima o situaciji na bojištu. Poznanici su otkrili da uglavnom spava između četiri i pet sati dnevno
Ubojstvo vođe kartela izazvalo rat u Meksiku: Ljubavnica ga 'otkucala', locirali ga preko nje!
ULICE U PLAMENU

Ubojstvo vođe kartela izazvalo rat u Meksiku: Ljubavnica ga 'otkucala', locirali ga preko nje!

Nakon vojne akcije preminuo je Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, poznat kao El Mencho. Bio je vođa moćnog narkokartela CJNG, baziranog u državi Jalisco

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026