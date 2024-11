FOTOGALERIJA FOTO Zagreb okupan kišom. Evo kakvo nas vrijeme očekuje dalje

Danas nas očekuje pretežno oblačno s kišom, na Jadranu i pljuskovima s grmljavinom. Oborina će biti češća u prvom dijelu dana, lokalno i obilnija, a na kopnu ponegdje susnježica i snijeg. Zatim postupan prestanak oborina i razvedravanje sa zapada. Vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu jugozapadni i jugo, a na sjevernom dijelu zapuhat će bura. Temperatura zraka većinom od 3 do 8, u početku ponegdje viša, a na Jadranu od 12 do 18 °C. U drugom dijelu dana osjetan pad temperature zraka.