FOTO Zagreb širi radove. Bit će još veće gužve na Holjevčevoj

Nakon što su jutros krenuli radovi na hitnoj sanaciji kolnika na Aveniji Većeslava Holjevca, iz Grada Zagreba objavili su popodne da se radovi nastavljaju i na zapadnom kolniku.

Od petka, 16. siječnja, započinje hitna sanacija na dionici od Slavonske avenije do Ulice Damira Tomljanovića Gavrana. Sanirat će se udarne rupe nastale zbog zimskih vremenskih uvjeta, a radovi će trajati do nedjelje, 18. siječnja, do 4:00 sata.

Zagreb: Započela hitna sanacija kolnika na Aveniji Većeslava Holjevca | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Tijekom radova promet u smjeru Novog Zagreba odvijat će se jednom prometnom trakom.

Završetkom radova na vanjskim trakama oba kolnika, vožnja Avenijom Većeslava Holjevca bit će sigurnija i ugodnija, navode iz Grada, a građane mole da paze na privremenu prometnu signalizaciju te zahvaljuju na razumijevanju zbog mogućih poteškoća u prometu.