Obavijesti

News

Komentari 0
RADOVI DO NEDJELJE

FOTO Zagreb širi radove. Bit će još veće gužve na Holjevčevoj

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: < 1 min
FOTO Zagreb širi radove. Bit će još veće gužve na Holjevčevoj
16
Zagreb: Započela hitna sanacija kolnika na Aveniji Većeslava Holjevca | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Od petka, 16. siječnja, započinje hitna sanacija na dionici od Slavonske avenije do Ulice Damira Tomljanovića Gavrana. Sanirat će se udarne rupe nastale zbog zimskih vremenskih uvjeta

Admiral

Nakon što su jutros krenuli radovi na hitnoj sanaciji kolnika na Aveniji Većeslava Holjevca, iz Grada Zagreba objavili su popodne da se radovi nastavljaju i na zapadnom kolniku.

Od petka, 16. siječnja, započinje hitna sanacija na dionici od Slavonske avenije do Ulice Damira Tomljanovića Gavrana. Sanirat će se udarne rupe nastale zbog zimskih vremenskih uvjeta, a radovi će trajati do nedjelje, 18. siječnja, do 4:00 sata.

Zagreb: Započela hitna sanacija kolnika na Aveniji Većeslava Holjevca
Zagreb: Započela hitna sanacija kolnika na Aveniji Većeslava Holjevca | Foto: Igor Soban/PIXSELL
Zagreb: Započela hitna sanacija kolnika na Aveniji Većeslava Holjevca
Zagreb: Započela hitna sanacija kolnika na Aveniji Većeslava Holjevca | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Tijekom radova promet u smjeru Novog Zagreba odvijat će se jednom prometnom trakom.

Završetkom radova na vanjskim trakama oba kolnika, vožnja Avenijom Većeslava Holjevca bit će sigurnija i ugodnija, navode iz Grada, a građane mole da paze na privremenu prometnu signalizaciju te zahvaljuju na razumijevanju zbog mogućih poteškoća u prometu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Iran sprema odmazdu u slučaju napada. Trump na Bliski istok premješta nosač zrakoplova!
UŽIVO NA 24SATA

Iran sprema odmazdu u slučaju napada. Trump na Bliski istok premješta nosač zrakoplova!

Sve događaje vezane za veliku krizu u Iranu pratite uživo na 24sata
Najavljen novi prometni kolaps u Zagrebu: 'Ide hitna sanacija Avenije Većeslava Holjevca'
ZBOG SNIJEGA I SOLI

Najavljen novi prometni kolaps u Zagrebu: 'Ide hitna sanacija Avenije Većeslava Holjevca'

Tijekom izvođenja radova, promet u smjeru centra grada odvijat će se jednim trakom (istočni trak), dok će se promet prema Novom Zagrebu odvijati nesmetano, pišu iz Grada Zagreba
FOTO UŽASA Cisterna se zabila u kombi u Sloveniji i eksplodirala. Jedan mrtav. Zatvorili autocestu
TEŠKA NESREĆA

FOTO UŽASA Cisterna se zabila u kombi u Sloveniji i eksplodirala. Jedan mrtav. Zatvorili autocestu

Štajerska autocesta u Sloveniji zatvorena je u oba smjera između izlaza Slovenske Konjice i Slovenska Bistrica Jug zbog teške prometne nesreće.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026