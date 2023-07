FOTO Započeli su radovi mosta na rijeci Dravi kod Botova

U srijedu su počeli radovi na postavljanju novog željezničkog mosta na rijeci Dravi kod Botova dužine 300 i širine deset metara. Nova željezna konstrukcija se postavlja tehnikom naguravanja uz pomoć hidrauličnih potiskivač, na stupove koji su izgrađeni u Dravi. Projekt „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica“ vrijedan je 350 milijuna eura (bez PDV-a), koji se sufinanciraju iz Instrumenta za povezivanje Europe (CEF), te je uvršten na listu strateških projekata Republike Hrvatske.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Vrijednost mosta je 23,6 milijuna eura. Izvođač radova na projektu je turska kompanija Cengiz Insaat, a radovi se trenutačno se izvode duž cijele dionice duge 42,6 km. Za samu konstrukciju mosta je je ukupno utrošeno oko 6 tisuća m3 betona za temelje, potporne zidove, stupove i upornjake, oko 700 tona armature te 4 tisuće tona čelika koliko iznosi samo željezna konstrukcija mosta. Dijelovi metalne konstrukcije od kojih se sastavlja most proizvedeni su u Turskoj. Novi most čelične je rešetkaste konstrukcije i nalazi se pored starog mosta koji je izgrađen prije 61 godinu. Za razliku od starog jednokolosiječnog, novi će most imati dva kolosijeka.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Očekivani kraj radova na projektu je 2025. godine. Za sada je odrađeno oko 40 posto radova. Po završetku projekta vlakovi će moći voziti do 160 km/h, s ograničenjem do 150 km/h u Lepavini i 100 km/h u Koprivnici jer na tim je područjima riječ o gradskim područjima sa specifičnim ograničenjima