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STRAVA U AUSTRALIJI

FOTO Zastupnicu dvaput udario auto, izgubila je nogu. Obitelj napadača: 'Oni se već znaju...'

Piše 24sata,
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FOTO Zastupnicu dvaput udario auto, izgubila je nogu. Obitelj napadača: 'Oni se već znaju...'
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Foto: Reuters
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Helen Haines (65) teško je ozlijeđena ispred svojeg ureda u Australiji. Liječnici joj pokušavaju spasiti drugu nogu, a policija istražuje motiv napada

Australska zastupnica Helen Haines (65) izgubila je nogu nakon što ju je vozač terenca, prema navodima svjedoka, dvaput udario automobilom ispred njezina ureda u Wangaratti. Nakon hitne operacije u Melbourneu i dalje je u kritičnom stanju, a liječnici joj pokušavaju spasiti drugu nogu, izvijestio je australski ABC.

Napad se dogodio u ponedjeljak oko 15.30 sati, dok je nezavisna zastupnica bila uz prtljažnik svojeg automobila. Prema dosad dostupnim informacijama, vozač bijelog terenca polukružno se okrenuo, zaletio prema njoj i prignječio je uz automobil. Potom se odvezao unatrag i ponovno je udario.

NAŠLI SU I NOŽ Zastupnicu udario auto u Australiji, ima ozljede opasne po život. Premijer: To je napad!
Zastupnicu udario auto u Australiji, ima ozljede opasne po život. Premijer: To je napad!

Premijer Anthony Albanese poručio je da sve upućuje na namjeran čin, ali motiv još nije poznat. U istragu su uključeni i protuteroristički istražitelji, no zasad nije utvrđeno da je riječ o terorizmu.

Vehicle attack on Australian lawmaker Helen Haines in Wangaratta
Foto: Australian Broadcasting Corporat

Čuo udarac pa istrčao iz brijačnice

Među prvima je u pomoć priskočio Ricky Jefferies, vlasnik susjedne brijačnice. Čuo je snažan udarac, istrčao na ulicu i prišao vozaču. Izvukao ga je iz vozila, iz džepa mu uzeo nož i zadržao ga do dolaska policije. Prema Jefferiesovu svjedočenju, muškarac nož nije izvukao. Brijač ga je primijetio i odbacio jer su ga zabrinuli vozačevi pokreti, prenosi Reuters.

Independent member for Indi Helen Haines reacts while speaking to journalists in the Press Gallery at Parliament House in Canberra
Foto: MICK TSIKAS

Albanese je pohvalio njegovu hrabrost i nazvao ga herojem. Jefferies je, međutim, istaknuo da su i drugi građani odmah potrčali pomoći teško ozlijeđenoj zastupnici. Policija je na mjestu događaja uhitila 43-godišnjaka kojeg su mediji identificirali kao Brendana Nugenta.

Obitelj uhićenog: Helen nam je prijateljica

Otac uhićenog muškarca i njegova partnerica oglasili su se priopćenjem u kojem su naveli da Haines poznaju više od dva desetljeća.

- Helen je naša prijateljica više od 20 godina i ovo što joj se dogodilo potpuno je razarajuće i neshvatljivo - poručili su. Opisali su je kao voljenu i cijenjenu članicu zajednice te najavili punu suradnju s policijom.

A floral tribute sits outside the electoral office of independent Australian lawmaker Helen Haines
Foto: JAMES ROSS

Napad je izazvao šok u Australiji i ponovno otvorio pitanje sigurnosti političara. Albanese je pozvao na smirivanje političkih tenzija, dok istražitelji utvrđuju okolnosti napada i razloge zbog kojih je vozač krenuo prema zastupnici.

A woman leaves flowers outside the electoral office of independent Australian lawmaker Helen Haines
Foto: JAMES ROSS

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