FOTO Zastupnicu dvaput udario auto, izgubila je nogu. Obitelj napadača: 'Oni se već znaju...'

Australska zastupnica Helen Haines (65) izgubila je nogu nakon što ju je vozač terenca, prema navodima svjedoka, dvaput udario automobilom ispred njezina ureda u Wangaratti. Nakon hitne operacije u Melbourneu i dalje je u kritičnom stanju, a liječnici joj pokušavaju spasiti drugu nogu, izvijestio je australski ABC.

Napad se dogodio u ponedjeljak oko 15.30 sati, dok je nezavisna zastupnica bila uz prtljažnik svojeg automobila. Prema dosad dostupnim informacijama, vozač bijelog terenca polukružno se okrenuo, zaletio prema njoj i prignječio je uz automobil. Potom se odvezao unatrag i ponovno je udario.

Premijer Anthony Albanese poručio je da sve upućuje na namjeran čin, ali motiv još nije poznat. U istragu su uključeni i protuteroristički istražitelji, no zasad nije utvrđeno da je riječ o terorizmu.

Foto: Australian Broadcasting Corporat

Čuo udarac pa istrčao iz brijačnice

Među prvima je u pomoć priskočio Ricky Jefferies, vlasnik susjedne brijačnice. Čuo je snažan udarac, istrčao na ulicu i prišao vozaču. Izvukao ga je iz vozila, iz džepa mu uzeo nož i zadržao ga do dolaska policije. Prema Jefferiesovu svjedočenju, muškarac nož nije izvukao. Brijač ga je primijetio i odbacio jer su ga zabrinuli vozačevi pokreti, prenosi Reuters.

Foto: MICK TSIKAS

Albanese je pohvalio njegovu hrabrost i nazvao ga herojem. Jefferies je, međutim, istaknuo da su i drugi građani odmah potrčali pomoći teško ozlijeđenoj zastupnici. Policija je na mjestu događaja uhitila 43-godišnjaka kojeg su mediji identificirali kao Brendana Nugenta.

Obitelj uhićenog: Helen nam je prijateljica

Otac uhićenog muškarca i njegova partnerica oglasili su se priopćenjem u kojem su naveli da Haines poznaju više od dva desetljeća.

- Helen je naša prijateljica više od 20 godina i ovo što joj se dogodilo potpuno je razarajuće i neshvatljivo - poručili su. Opisali su je kao voljenu i cijenjenu članicu zajednice te najavili punu suradnju s policijom.

Foto: JAMES ROSS

Napad je izazvao šok u Australiji i ponovno otvorio pitanje sigurnosti političara. Albanese je pozvao na smirivanje političkih tenzija, dok istražitelji utvrđuju okolnosti napada i razloge zbog kojih je vozač krenuo prema zastupnici.