Zastupnicu udario auto u Australiji, ima ozljede opasne po život. Premijer: To je napad!

Australska neovisna zastupnica Helen Haines (65) u kritičnom je stanju nakon što ju je u ponedjeljak poslijepodne ispred njezina ureda u Wangaratti udario terenac. Premijer Anthony Albanese izjavio je da sve upućuje na namjeran napad. Zastupnicu su helikopterom prevezli u bolnicu, a vozač (43) je uhićen, prenosi Reuters.

Bijela Toyota LandCruiser udarila ju je oko 15.30 sati u ulici Murphy u tom gradu na sjeveroistoku savezne države Victorije. Prolaznici su zadržali vozača iz obližnjeg Tarrawingeeja do dolaska policije. U njegovu vozilu pronađen je i zaplijenjen nož.

- Ovo nije bila nesreća. Čini se da je riječ o namjernom činu. Ne znamo koji je motiv - rekao je Albanese za australski ABC.

U istragu je uključen zajednički protuteroristički tim, a na slučaju surađuju policija Victorije, australska savezna policija i sigurnosno-obavještajna služba ASIO. Motiv se još utvrđuje.

Obitelj zahvalila prolaznicima i liječnicima

Obitelj zastupnice potvrdila je da Haines prima medicinsku pomoć. Zahvalili su prolaznicima, zdravstvenim djelatnicima i policiji na brzoj reakciji te zamolili javnost i medije da poštuju njihovu privatnost. Poručili su da zasad neće davati dodatne izjave.

Policija je izvijestila da nema daljnje opasnosti za javnost. Haines je u parlament prvi put izabrana 2019. godine, a prije političke karijere radila je kao medicinska sestra, primalja i znanstvenica.

Sve više prijetnji političarima

Napad je ponovno otvorio pitanje sigurnosti australskih političara. Ministar unutarnjih poslova Tony Burke rekao je da je savezna policija u financijskoj godini 2025./2026. zaprimila 1007 prijava nasilnih prijetnji i uznemiravanja osoba na javnim dužnostima, među kojima su i savezni političari. Godinu ranije bilo ih je 951.

Albanese je upozorio na sve veću agresivnost u političkim raspravama i utjecaj društvenih mreža. Istaknuo je kako je za australsku demokraciju važno da izabrani predstavnici mogu slobodno razgovarati s građanima na ulici i u svojoj zajednici.