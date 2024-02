FOTO Znanstvenici u Kini otkrili cijeli fosil drevnog 'zmaja': Datira iz prve ere dinosaura

Međunarodni tim znanstvenika iz Kine došao je do nevjerojatnog otkrića, starog čak 240 milijuna godina. Naime, pronašli su potpuni fosil pet metara dugačkog morskog gmaza. On datira razdoblja trijasa, odnosno prve i najkraće ere dinosaura koja je počela prije 252 milijuna godina, piše BBC.

Na početku tog razdoblja su gotovo sve kopnene mase na svijetu bile okupljene te su zajedno tvorile Pangeu. Tijekom trijasa počela je rasti raznolikost gmazova te se pojavljuju prvi dinosauri. Na kraju razdoblja, prije otprilike 199 milijuna godina, razvijaju se i prvi sisavci. Radilo se o sićušnim, krznenim životinjama, nalik na rovke, koje potječu od gmazova.

Fosil pripada dinocephalosaurusu orientalisu, vrsti koju su otkrili 2003. godine. Zbog iznimno dugog vrata, novootkriveni fosil prozvali su 'zmajem'.

Foto: Nacionalni muzej Škotske/Marlene Donnelly/Sveučilište Cambridge

Dr. Nick Fraser iz Nacionalnog muzeja Škotske, jedan od članova međunarodnog tima koji je proučavao fosil, rekao je da je ovo prvi put da su znanstvenici u cijelosti mogli vidjeti stvorenje, koje je opisao kao vrlo čudnu životinju.

- Imao je udove poput peraja, a vrat mu je duži od tijela i repa zajedno. Pretpostavljamo da mu je taj dugačak, savitljiv i fleksibilan vrat bio prednost u lovu, zbog čega je dinocephalosaurus orientalis mogao tražiti plijen u pukotinama ispod vode. Ovo otkriće samo dodatno naglašava kako je trijas bilo neobično razdoblje. Svaki put kad pogledamo te naslage, pronađemo nešto novo- rekao je.

Istraživanje koje su objavili 2004. godine, nedugo nakon otkrića vrste, otkrilo je da je dugovrati morski gmaz s očnjacima vjerojatno lovio ribe i lignje u plitkom moru u današnjoj jugoistočnoj Kini prije više od 230 milijuna godina. Kako bi mogao disati, dinocephalosaurus je vjerojatno držao vrat paralelno s površinom vode.

Najnoviji fosil je otkriven u drevnim naslagama vapnenca na jugu Kine.

Istraživanje pod nazivom 'Dinocephalosaurus orientalis Li, 2003: a remarkable marine archosauromorph from the Middle Triassic of southwestern China' objavili su u časopisu Earth and Environmental Science: Transactions of the Royal Society of Edinburgh.