Fotofiniš: Evo gdje su Kolinda, Škoro, Milanović i ekipa danas

Još 48 sati je do izborne šutnje, jer u nedjelju 22. prosinca su izbori, i predsjednička utrka ulazi u završnu fazu. Borba je za svaki glas i prema svim prognozama bit će neizvjesnije nego ikad.

U posljednjih, odlučujućih 48 sati kampanje, jer u subotu je izborna šutnja, Kolinda Grabar Kitarović ulazi s velikim završnim skupom u Ciboni (18 sati).

Prema pisanju Večernjeg lista, jedan od najavljenih govornika je i vukovarski gradonačelnik Ivan Penava, a u prvim redovima bit će i premijer Andrej Plenković, s kojim je Penava "na ratnoj nozi". Na skupu bi trebao biti i Jakov Kitarović.

Zoran Milanović danas će u 17 sati imati predizborni skup u Puli (Circolo-Zajednica Talijana, Carrarina ulica 1). Miroslav Škoro oko 12 sati će biti u Požegi i družiti se s građanima na trgu, a u poslijepodnevnim satima je u Zagrebu na druženju s građanima. Za petak su iz njegovog stožera najavili iznenađenje, također u Zagrebu... Je li možda u pitanju nekakav koncert?

Troje vodećih kandidata po anketama - Kolinda Grabar Kitarović, Zoran Milanović i Miroslav Škoro - jučer su "udarili" na tri različita kraja Hrvatske, kao da su se dogovorili. Škoro je bio u svom rodnom kraju i održao skup u Vukovaru, Kolinda je jučer obišla Sv. Petar u Šumi, Otočac, Senj... Očito su u njenom stožeru prepoznali da tamo ima još ponešto neodlučnih između nje i Škore, a Zoran Milanović izabrao je - Zadar, inače tradicionalno bastion HDZ-a.

Jučer je na skupu u hotelu Kolovare komentirao izjavu Kolinde sa sučeljavanja o korupciji u obavještajnom sustavu.

- To je tvoja kuća, tvoja kuhinja, žohari su u njoj, mora ih netko počistiti. Žohari su vrlo otporna bića, prastari su, neuništivo je to. Međutim, što se događalo zadnjih pet godina? Govori o korupciji u Vojno-sigurnosnoj agenciji, čiji su ljudi uhvaćeni u kriminalu, jer su uništavali račune kad je bilo jasno da se mijenja vlast i da dolazi novi ravnatelj. Ti ljudi su i dalje u postupku, međutim, predsjednica kaže da su oni umirovljeni zato da ih se ne bi moglo nečasno otpustiti. Upravo je ona to učinila prije dva tjedna umirovivši zrakoplovne časnike koji su ulovljeni u krijumčarenju u Zadru - rekao je sinoć Milanović.

Kolinda je, pak, odgovorila u senjskom domu kulture.

- Ja sam hodajući gaf zato što volim zapjevati sa svojim narodom, jer je i pjesma način komunikacije. Volim pokazivati emocije, volim navijati za hrvatske sportaše u crveno bijelim kvadratićima i nastaviti ću to raditi i sve ono što radim za što me optužuju kao gafove vani prepoznaju kao novo liderstvo - rekla je Kolinda i nastavila o sebi u trećem licu jednice:

- Predsjednica zna da Hrvatska zna i može, Hrvatska nije slučajna država nego država nastala krvlju hrvatskih branitelja. Predsjednici je domovina u srcu, to je isti odnos prema domovini kakav je imao prvi predsjednik doktor Franjo Tuđman.

Škoro je, pak, prema općem mišljenju analitičara zabrljao u televizijskom sučeljavanju pa mu se upalila lampica s danom zakašnjenja.

- Sučeljavanje je bilo loše režirana predstava u korist jedne kandidatkinje, prevara kojom su pokušali u zadnjem trenutku spasiti ono što se spasiti ne može - rekao je Škoro.

