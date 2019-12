Tajna Kolindine bilježnice: 'Taj šrakopis nisam uspio pročitati'

Dario Juričan i predsjednica Kolinda Grabar Kitarović izgledali su kao najbolji prijatelji na sučeljavanju, a i u našoj velikoj anketi upravo ste njima dali najviše glasova.

Gostujući u RTL Direktu, rekao je kako i nije imao previše izbora pa je bilo prirodno da komuniciraju međusobno.

- Slijeva mi je bio Duce (Mislav Kolakušić op.a.), a njoj s desna Đapić, ne možete ni s jednim ni drugim. I onda smo prirodno jedno s drugim... Super je bilo upoznavanje, pitala me jesam li iz stranke "Čak, kaj, što" pa sam rekao da je to onaj prvi pajac. Tako je krenulo. Rekao sam joj da smo se upoznali neki dan pa se čudila. Tad sam rekao Duceu "Slušaj, ako padne na mene, bit će to domino efekt." Ali, on je rekao "Ako i bude, tu će završiti." Nema s njim šale. Mislio sam si da ako je ovo početak, kako će završiti - rekao je.

Komentirao je kako je ona sve zapisivala i pričala da mora replicirati.

- Rekao sam joj da se opusti jer ionako ganja velike štakore pa ne može iskoristiti pet replika samo tako. Bio sam joj kao savjetnik. U tom sam trenutku zapravo spasio čast predsjednice - dodao je. Kaže i kako je štampanim slovima zapisivala kome bi replicirala, a kad je pitanje bilo na nekom drugom zapisivala bi strategiju odgovora.

- Ali, ima neki šrakopis, nisam osim štampanih slova uspio pročitati što piše - dodao je.

