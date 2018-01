Fotografije koje oduzimaju dah: Snijeg prekrio saharski pijesak

Saharska pustinja zabijelila se i ostavila mnoge bez daha. Pješčane dine Ain Sefra, alžirskog grada na sjeverozapadu zemlje, u nedjelju je prekrio snijeg. Kao i prošle godine, zadržao se kratko, ali dovoljno dugo da nastanu nevjerojatne fotografije. Snijeg je u istom gradiću pao i prošle zime i to nakon čak 37 godina.

Foto: SOCIAL MEDIA

Gradić Ain Sefra nalazi se na 1078 metara nadmorske visine, na sjevernom dijelu Sahare, a na južnom rubu planina Atlas.

Snijeg u Sahari je iznimno rijetka pojava. Zadnji veći snijeg kojeg pamte u Alžiru pao je 1979. godine.

Spectacular scenes today in Algeria as snow covered the sand dunes in Ain El Safra! Snow visible also in imagery by NASA's Terra satellite.



Report: Crt Sidali, Gian Alonso, Rabah Ripou Ouchen, Issam Bouchetata Bouchetata, ⵯⴰⵍⵉⴷ ⵏⴻⵇⵇⵉⵛ, Amayas Mazigh, حسام مسعودي pic.twitter.com/ojwupLG8eq