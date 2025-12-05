FPZG osudio izjave prof. Borisa Havela: 'Oštro se ograđujemo!'

"Vele promatrači sa strane: J***š skup na kojem je Maja Sever najljepša", seksistička je i mizogina izjava koju je na svojim društvenim objavio dr. Boris Havel, izvanredni profesor na zagrebačkom Fakultetu političkih znanosti, uz fotografiju sa skupa Ujedinjeni protiv fašizma, održanog u nedjelju, na kojem je Maja Sever bila jedna od govornica.

Fakultet političkih znanosti oštro je osudio neprihvatljivi javni govor profesora Borisa Havela.

- Uprava Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu oštro osuđuje svaku vrstu diskriminacije, uključujući seksizam i javno vrijeđanje i ponižavanje bilo koje osobe, u ovom slučaju novinarke Maje Sever. Fakultet snažno podupire slobodu govora i javnih nastupa svojih zaposlenika, međutim, nastavnici i zaposlenici dužni su voditi računa o dobrobiti i interesima Fakulteta i Sveučilišta, kao i o poštivanju temeljnih ljudskih i profesionalnih načela za koje obrazuju studente.

Privatno iznesene izjave izv. prof. dr. sc. Borisa Havela ni na koji način ne predstavljaju Fakultet političkih znanosti niti Sveučilište u Zagrebu, stoga se Fakultet od njih oštro ograđuje. Odgovorna, uvažavajuća i pristojna komunikacija minimum je koju javnost s pravom očekuje od sveučilišnih nastavnika.

Fakultet će, u skladu s internim pravilnicima i Etičkim kodeksom Sveučilišta u Zagrebu, razmotriti sve relevantne okolnosti vezane uz izjave izv. prof. dr. sc. Borisa Havela i poduzeti odgovarajuće mjere - navode s Fakulteta.

Ranije se oglasio i Klub studenata Fakulteta političkih znanosti koji tvrde da su njegovi komentari "neprimjereni za jednog sveučilišnog profesora koji predaje mladima".

KSFPZG nije za cenzuru niti će ikada biti, ali ako profesor i akademik može iznositi seksistička stajališta bez javne prozivke, mi kao akademski građani, smatramo da je naša dužnost reagirati na iznesena stajališta - objavili su iz studentskog kluba.

Kao prvi primjer istaknuli su Havelovu objavu o novinarki Maji Sever koju je Havel je na X-u objavio 30. studenog.

- Novinari su često meta napada i prijetnji u Hrvatskoj, a ovdje se radi o osobi koja je profesor i radi na fakultetu gdje se predaje novinarstvo - poručuju studenti.

Studenti su izdvojili i Havelovu objavu o požaru na zgradi Vjesnika. "Novi rasplet: Vjesnikov neboder se samozapalio", napisao je profesor Havel na društvenim mrežama. Studenti poručuju da profesor tako implicira da mediji ne prenose istinu.

Studentima su sporne i Havelove objave o ratu o ratu u Gazi, hvaljenju Netanyahua i njegovih akcija, izraelskim napadima na Iran...

- S obzirom da je vidljivo da profesor ima tendenciju dijeliti neprovjerene informacije smatramo da bi mogao malo naučiti od profesora novinarstva na kolegiju novinarska etika ili osnove novinarstva. Također bismo za kraj izrazili naš jasan stav, koji profesor nažalost ne dijeli. Free Palestine! Jedan svijet, jedna borba! - poručuju studenti...