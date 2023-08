Fran (25) izrađuje letvice ljubavi unatoč invaliditetu: 'Tako želim sam zaraditi za gitaru Ibanez'

Nikad ne treba odustati od svojih snova. Mene pokreće ljubav i to je sve što svima nama treba. Zato sam, unatoč mojem stopostotnom invaliditetu, odlučio pisati inspirativne poruke ljubavi i prodavati ih po simboličnih 1 euro, da zaradim za svoju gitaru. Meni ne trebaju donacije. Želim da ljudi kupe te moje radove i tako zaraditi za gitaru Ibanez, odlučno govori Fran Petrović (25). Mladić iz Tenja kraj Osijeka obožava rock glazbu, Opću opasnost i Parni valjak. Pomoću pirografa kojeg je kupio od svoje invalidnine naučio je pisati inspirativne poruke ljubavi i sreće na drvene letvice.

Rođen je prijevremeno, u sedmom mjesecu trudnoće koja je do tada bila potpuno uredna. Nakon što je u majčinoj utrobi došlo do infarkta posteljice, Fran je ostao bez kisika i došlo je do krvarenja u mozgu. Njegove dijagnoze su hemipareza i epilepsija, a s njima je naučio živjeti. Završio je ekonomsku školu po prilagođenom programu, a s obzirom na to da posla nema, sam ga pronalazi na ovakav način. Kako nam je ispričala njegova starija sestra Matea, brat joj je, velika podrška i netko tko ju svaki dan uveseljava osmijehom i smislom za humor.

- On je moj smisao života. Osoba koja unatoč svim preprekama pronalazi načina da nastavi ispunjavati svoje snove. Želi raditi i neprestano stvarati nešto novo. Za njega nema "ja to ne mogu". Čak je prije četiri godine, unatoč problema s rukom koja mu je zbog dijagnoze slabija od druge i savijena, odlučio svirati gitaru - kaže ponosna, šest godina starija Matea. Iako je intelektualno ostao na razini djeteta od desetak godina, svi od Frana mogu učiti o ljubavi, požrtvovnosti, upornosti i kvalitetnom životu.

- On je veseo, voli izlaske i druženja. Zbog dijagnoze i invaliditeta ima slabiju koncentraciju ali zbog svoje silne upornosti u svemu uspijeva. Teško je ponekad, ali ne i nemoguće. Moj brat je moja snaga - emotivno je rekla Matea. Posljedica Franove bolesti je i teži hod, šepa na lijevu nogu. Lijeva strana tijela zahvaćena je hemiparezom, a bolest uključuje i poteškoće u motoričkim sposobnostima, te slabost jedne strane tijela.

"Volim te do zvijezda","Budi moje sunce", "Ljubav pobjeđuje sve", samo su neke od poruka koje Fran pažljivo ucrtava u drvene letvice i one su karta do tako željene gitare koja košta 275 eura. Prvu gitaru kupila mu je obitelj nakon što je izrazio želju da nauči svirati. No sve se počelo vrtjeti oko tog instrumenta, a svoje video uratke kako svira, kako uči akorde i stvara melodije, počeo je objavljivati na društvenoj mreži. Učlanio se u grupu "gitare i gitaristi".

- Ljudi su prepoznali moj trud i onda nam se javio administrator grupe da sam postao nadahnuće grupe. Poklonili su mi profesionalnu gitaru Gibson i jako sam zbog toga sretan. Ali tu gitaru želim svirati samo na nekoj "gaži", a na Ibanezu želim učiti svladati sve prepreke. Malo me muči ritam, ali ništa nije nemoguće. Moram zahvaliti članovima te Facebook grupe koji su mi na jednom koncertu Divljih jagoda, uz sve potpise članova, poklonili tu gitaru. Srce mi je bilo prepuno od sreće - sretno je rekao Fran. Franove "letvice ljubavi" možete kupiti na njegovoj Facebook stranici Fran Petrović.

Gura ga ljubav prema voljenoj djevojci Mariji

"Volim te do zvijezda","Budi moje sunce", "Ljubav pobjeđuje sve", samo su neke od poruka koje Fran pažljivo ucrtava u drvene letvice. A ima i zašto jer je već tri godine sretno zaljubljen u svoju Mariju. Njoj je, kaže, poklonio šest letvica s porukama ljubavi i ona je oduševljena.

- Upoznali smo se preko interneta jer smo oboje "fanovi" Opće opasnosti. Nakon što smo puno puta razgovarali preko poruka i poziva, i vidjeli smo se i ona je moja ljubav. Jako ju volim, i ona mene - otkrio je mladić.