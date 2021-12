Policija je u petak privela najmanje petero ljudi zbog poticanja na terorizam. Kako doznajemo, među njima su Marko Francišković, Natko Kovačević i Denis Bašnec.

Na Facebook profilu Bašneca 28. studenog objavljena je i snimka javne tribine na kojoj Kovačević i Francišković više od dva i pol sata govore o stanju u Hrvatskoj, pandemiji, vladajućima...

Kovačević i Francišković govore kako iza svega stoje "sotone, zlo, zmije, obavještajne službe, od Udbe do OZNA-e" i da svi čine "zločin nad hrvatskim narodom".

- SOA i POA su sljednice KOS-a i Udbe. Oni koji vladaju tim službama nisu Hrvati nego Hazari, lažni Židovi, vlasnici su CIA-e i drugih agencija. To su razni soroši, rothschildi - rekao je Kovačević. Pozvao je ljude da ne vjeruju lijekovima, a posebice ne "lažnim cjepivima" jer, kako kaže, to su otrovi. Poručio je kako on i Francišković spadaju u generaciju koja nije cijepljena protiv dječjih bolesti i da su ih "preležali". Govori i o "novom svjetskom poretku u kojem treba potamaniti više od dvije trećine ljudi na cijelome svijetu da bi oni mogli vladati jer oni žive po Talmudu".

'Bolje metak nego cjepivo'

Kovačević je uvod zaključio izjavom "bolje metak nego cjepivo".

Francišković je poručio kako smo "u ratu".

- Jedno vrijeme je bio Domovinski rat, on je konvencionalan. Čim je završio, dominantan je postao ovaj specijalni, psihološki i duhovni rat, da bi se pripremio teren za ono što se sada događa. Hrvatska je demografski razorena, uništena, porobljena. Medijski rat zatrovao je i ovo malo djece što se rađa, izgubljeni su. Kad se sve to prosije, dobro je da nas uopće ima - rekao je.

'Demokracija je model kojeg vode okultne, mračne sile'

Poručio je da je demokracija "jedan od najgorih mentalnih i duhovnih otrova, jer je vrijeđanje Svemogućega koji ima svoje zakone i propise".

- Ako se kroz idolopoklonstvo demokracije distanciramo od Boga, prepušteni smo silama mraka - rekao je i dodao kako taj model treba odstraniti i da ga vode "okultne, mračne sile koje komuniciraju s demonima".

- Bez problema mijenjaju zakone, Ustav, nema opozicije u saboru koji je nelegitiman. Oholi su, umišljeni da su nedodirljivi, samovoljno provode zakone. Najavili su okupaciju i tiraniju, da se legalizira odvažanje u logore, oni će reći izolacijske centre zbog zaštite zdravlja - rekao je te dodao kako će u tim centrima biti "necijepljeni, nesalomljivi" koje će prisiliti da se cijepe i poručio da to ne dolazi u obzir.

- Ne smijemo dozvoliti da nas u malim grupicama odvode, nego da se zajedno odupremo tom zlu koje dolazi, to bi trebao biti prirodni poriv svakog čovjeka. Cilj je da se djeca korumpiraju i žrtvuju da bi se to zlo hranilo s tim patnjama - rekao je.

'Prodajte sve što imate i dođite u borbu'

Pozvao je "sve Hrvate u zemlji i inozemstvu" da se priključe borbi, savjetovao da prodaju sve što imaju i dođu u domovinu, "u borbu".

- Novci, imovina, sve će ionako biti izgubljeno. Nemojte imati sumnje. Ostavite sve i zaboravite bilo kakve opcije umjerenog ili mirnog rješenja, nema toga. Oni su nama objavili rat do istrjebljenja i do potpune pokornosti - rekao je.

- Mi imamo pravo i obvezu braniti sebe i svoje obitelji, to nitko nema pravo osporiti. Ne može sabor ni američki Kongres promijeniti objavu Boga. Imamo pravo braniti svoje obitelji pred terorom koji dolazi. Tu nema odstupanja. Zlotvorima i izdajnicima želimo suditi za sve zločine - poručio je i za kraj dodao kako "Hrvatska nema puno vremena".