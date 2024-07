Francišković na sudu, svjedočili zaštitari: Mnoštvo ljudi je nešto vikalo, Marko s megafonom...

Bilo je tamo mnoštvo ljudi koji su nešto izvikivali. Tražili su da ih primi direktor ili odgovorna osoba. Kao interventnom zaštitaru obratio mi se Marko Francišković i izložio neke svoje zahtjeve. Želio je direktno u studiju se obratiti javnosti. Nakon što su čuli da ih nitko neće primiti, Marko je zamolio prosvjednike da se mirno raziđu, pričao je na Županijskom sudu u Zagrebu Ivan I., djelatnik AKD-a koji radi kao interventni zaštitar na osiguranju zgrade HRT-a na Prisavlju.

On je 20. studenog 2021. bio u popodnevnoj smjeni kad su pred HRT s Trga bana Jelačića stigli prosvjednici predvođeni, smatra tužiteljstvo, Markom Franciškovićem i Natkom Kovačevićem. Njima dvojici i Markovoj supruzi Lani Ujdenici, koja nije došla u utorak na sud, sude zbog javnog poticanja na terorizam.

Svjedok je kazao da nitko od prosvjednika nije pokušao nasilno ući u krug HRT-a niti ih je itko pozivao da to učine.

- Bila je jedna gospođa, pijana ili napušena, što li, koja je pala s betonske ograde unutar HRT-a točno pred interventne policajce. Ja sam je pridigao i izveli smo je van, a prosvjednici su mi pljeskali. Što se mene tiče, nije bilo direktne ugroze, nije bilo ni nikakve štete na imovini HRT-a. Nije bilo postupanja policije ni zaštitara prema prosvjednicima. Po mom mišljenju, to je više bio ekshibicionistički skup - govorio je zaštitar.

Kazao je i kako je Natko bio "živahniji" od Marka.

Tužiteljicu je zanimalo i kako su prosvjednici negodovali kad su čuli da nema nikoga tko bi poslušao njihove zahtjeve.

- Vikali su 'Auuuu' i zviždali - rekao je Ivan. Budući da se nije mogao sjetiti što su sve prosvjednici izvikivali, ni tko je što govorio, predočili su mu što je kazao na ispitivanju tijekom istrage.

- Prosvjed je trajao dva do tri sata, a ja sam se koncentrirao na sigurnost, a ne političke poruke. Tužiteljstvo je inzistiralo samo na političkim detaljima, tko je što govorio. Moguće da su glavni ciljevi bili ukidanje Covid potvrda, u toj masi trebaš biti stručnjak da čuješ tko što govori, pa nije to skup u crkvi da Marko priča, a svi u tišini slušaju - pojašnjavao je svjedok.

- Inzistirali su da kažem točno što je tko govorio, a ja sam rekao otprilike što sam čuo. Moram reći da su i pitanja bila sugestivna, primjerice: "Jesu li pozivali na rušenje HRT-a i Vlade, tko je pozivao?". Bivši sam policajac i radio sam u vojnoj krim službi i znam kako se ispituje kad se od svjedoka ili osumnjičenog želi dobiti određeni odgovor. Zaključio sam da su predvodnici Marko i Natko jer su imali megafone - rekao je Ivan te potvrdio da na zapisnik o ispitivanju nije imao primjedbi te da ga je potpisao.

Pojasnio je i da je politički aktivan, član je HSP-a i predsjednik HSP-a Novi Zagreb. Samim time, zainteresiran je i prati zbivanja vezana uz politiku pa je tako pratio i zbivanja nakon tih prosvjeda.

- Mislio sam da sam pozvan u tužiteljstvo svjedočiti o sigurnosti, a osjećao sam se kao da me ispituje politička policija. Podsjetilo me to na neki bivši sistem jer sam i osobno imao loša iskustva - rekao je svjedok za kraj, a tužiteljstvo je, očekivano, imalo primjedbu na iskaz u cijelosti.

I drugi svjedok, interventni zaštitar koji je bio u prijepodnevnoj smjeni, kazao je da mu je cijeli skup izgledao banalno i neozbiljno, poput nekih ranijih prosvjeda Živog zida ili Žutih prsluka.

- Ne sjećam se koliko je točno sati bilo kad su mi javili da treba ići na portu 5. Kad sam došao, tamo su već bili interventni policajci i još ih je pristizalo. Prosvjednika nije bilo. Zatvorili smo metalna vrata i bilo nam je najvažnije da se ne ulazi. Zatim su došli i prosvjednici i počeli sa svojim zahtjevima. Sjećam se Natka i Marka, kojemu tad nisam znao ime. Ostao sam s policajcima jer su tražili nekoga tko ima na liniji ljude iznutra - pričao je Darko B.

Kazao je da su prosvjednici prvo tražili da ih vode ravnatelju televizije, potom da se zove dežurni urednik, a zatim i da ih se pusti uživo u Dnevnik.

- Bio je taj neki mladić s dalmatinskim naglaskom koji se pravio pametan i govorio mi kako da radim svoj posao. Nama zaštitarima je to bio lagan posao jer je bilo puno interventne policije. Meni su iz kontrolnog centra javili da pred HRT stižu prosvjednici s Trga. Koliko se sjećam bili su ljuti što ih nije snimila kamera, što nitko s HRT-a nije došao snimiti tako velik prosvjed. Ostala mi je u pamćenju jedna žena koja je vikala: "Ne damo van djecu" valjda misleći na cijepljenje i da su okupljeni skandirali "Marko, Marko" - prisjećao se Darko.

Dodao je da njega Marko osobno nije tražio da ide u program, no njegov je dojam bio da bi išao on, "jer tko bi drugi išao".

- Meni je to bio posve bezvezan zahtjev jer nije prvi puta da prosvjednici traže da im se netko obrati i to se nikad nije dogodilo. Kad je na terenu policije ona preuzima svu odgovornost i zapovijedanje. Prosvjednici su najviše pričali s zaposvjednikom interventne, ja sam samo bio tamo s mobitelom - rekao je svjedok.

Podsjetimo, Franciškovića terete da je od 13. studenog do 1. prosinca 2021. u više gradova istupao na neprijavljenim javnim prosvjedima protiv odluka Nacionalnog stožera civilne zaštite uvedenih radi suzbijanja pandemije Covida.

Istupe je, tvrde u tužiteljstvu, snimao i objavljivao na društvenim mrežama pozivajući na mobilizaciju i napade na članove vladajućih struktura, zauzimanje javnih objekata i druge nasilne metode za smjenu demokratski izabrane vlasti.

Pozive na rušenje vlasti navodno je i iz istražnog zatvora diktirao supruzi Lani, koristeći pravo na telefonske kontakte s obitelji. Ona je to prenosila na YouTubeu.

Svi troje su na početku suđenja odbacili krivnju.