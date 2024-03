Suđenje Franciškoviću: Pričali o 'totalnoj okupaciji', 'tiraniji', 'ratu i 'odvoženju u logore'....

Oslobodit ćemo HRT i imat ćemo svoju televiziju. Šetat ćemo do HRT-a i to mora biti naša prva akcija. Ta staklena tvrđava s Prisavlja se mora osloboditi da naši ljudi mogu čuti istinu, govorio je, između ostalog, na tribini u Splitu 28. studenog 2021. Marko Francišković.

Njemu, njegovoj supruzi Lani Ujdenici i Natku Kovačeviću sude za javno pozivanje na terorizam. Terete ih da su postupali sa ciljem "ozbiljnog narušavanja temeljnih ustavnih, političkih, gospodarskih i društvenih struktura, nezadovoljni radom tijela državne vlasti".

Francišković je osumnjičen da je od 13. studenog do 1. prosinca 2021. u više gradova istupao na neprijavljenim javnim prosvjedima protiv odluka Nacionalnog stožera civilne zaštite uvedenih radi suzbijanja pandemije covida.

Istupe je, tvrde u tužiteljstvu, snimao i objavljivao na društvenim mrežama pozivajući na mobilizaciju i napade na članove vladajućih struktura, zauzimanje javnih objekata i druge nasilne metode za smjenu demokratski izabrane vlasti. Pozive na rušenje vlasti navodno je i iz istražnog zatvora diktirao supruzi, koristeći pravo na telefonske kontakte s obitelji.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL



Svi troje na početku suđenja izjasnili su se da nisu krivi te da je optužnica besmislena, a u petak se na Županijskom sudu u Zagrebu nastavilo preslušavanje videosnimki Markovih i Natkovih javnih nastupa.

- Nemaju želje pomoći ljudima nego da zdrave učine bolesnima. Nažalost, mi se moramo stvarno organizirati jer smo u predratnom stanju. Istina je nezaustavljiva i ona se širi - pričao je na istoj tribini Natko.

Marko se s time složio dodajući da "ne da smo u predratnom stanju nego smo u ratu".

- Bio je Domovinski rat, ali čim je konvencionalni rat završio postao je aktualan ovaj psihološki rat, zatim taj medijski rat... - nadovezao se Marko. Demokraciju smatra "jednim od najgorih duhovnih otrova".

- Moj nastup na Trgu uzburkao je duhove. Ne znam što će biti sutra, možda će me uhititi. Cijela konstrukcija im se urušila nakon nastupa od deset minuta - hvalio se Marko.



Priča o "totalnoj okupaciji", "tiraniji" i "odvoženju u logore" te da se sve želi "upakirati" brigom za zdravlje drugih.

- Moramo se kao vojska, kao božja vojska ustrojiti, i to uniformiranje, da hodaš u toj nekoj uniformi da se pokaže hrabrost - priča Marko. Pozvao je i "sve Hrvate gdje god da jesu da dođu i mobiliziraju se".

- Ne gledajte imovinu, ostavite, prodajte sve što imate, ionako ćete bez toga ostati. Nema mirnog rješenja, objavili su nam rat. Po Božjem pravu imamo pravo na otpor. Koliko ćemo se dobro uspjeti organizirati i povezati da što prije ove izdajnike dovedemo pred sud pravde. Imamo priliku za samo jedan udarac. Što je bilo u Zagrebu, ponovit ćemo još jednom na ozbiljniji način. Netko će reći - to je džihad. Idemo u bitku, pobijedit ćemo uz Vašu pomoć - kaže Marko na snimci, koju su uživo prenosili putem društvene mreže.

- Mi smo posljednja generacija koja ima tu šansu, tko zna kakve nam još gadosti spremaju. Morate se udruživati, ovo je vrijeme da se suprotstavimo, mi ili oni. Bolje metak nego cjepivo- nadovezao se Natko, koji je s posjetiteljima tribine podijelio svoje mišljenje i o medicinskoj struci.

- Ne vjerujte nikakvim tabletama koje morate piti cijeli život bez da ozdravite. Kad je mene to ćopilo, infarkt, godinu ranije supruga je htjela zvati Hitnu. Nagovarali su me da idem u bolnicu, rekao sam da neću, tamo su sotone. Liječnici su postali neosjetljivi na smrt, nemaju pojma, neznalice su u bijelim kutama - grmio je Natko.



Njegove pristaše je zanimalo što će to točno raditi, no Marko izbjegava konkretan odgovor.

- Nemamo godinu, dvije, nemamo ni mjesec, ali treba pustiti režim da pojača represiju, što više bude očajnih građana spremnih pridružiti nam se, to bolje za nas. Trebat će nam svaki čovjek, mnogi su već dugoročno stradali cijepljenjem - kaže Marko.

Na pitanje trebaju li biti naoružani odgovara opet općenito.

- Apsolutno trebamo biti naoružani, prije svega duhovno, potom psihički, zatim tjelesno... Naše najjače oružje je naš mozak... Ako se dobro izvede ono što je zamišljeno bit će bolje nego na Trgu. Vi niste bili i niste vidjeli kako se tamo vodila bitka. Hoće li doći do prolijevanja krvi ili neo, to nije do mene, to je do one druge strane - najavio je Marko.

Pristašama otkriva da imaju plan nakon rušenja vlasti.

- Ove treba srušiti, ove parazite ukloniti i imamo plan što dalje, sve je to u mojoj knjizi. Ako se sutra preuzme vlast apsolutni prioritet je proizvodnja hrane da nas nitko ne može ucjenjivati. Banke riješimo u 24 sata, otpišemo dugove, tiskamo svoj novac, ali poljoprivredu ne možemo riješiti u 24 sata - pojašnjava.

N sljedećem ročištu nastavit će sa saslušavanjem preostalih snimki iz spisa, nakon čega će se čitati dokumentacija pa krenuti sa saslušavanjem predloženih svjedoka.