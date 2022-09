Franciškovićev odvjetnik: Nema on veze s terorizmom, prosvjed pred HDZ-om je bio ljevičarski

Optužnica je potvrđena već dugo, odluka o pritvoru ostaje ista. Produžava se pritvor. Sve u svemu jedan pravosudni perpetum mobile. Već godinu dana dolazimo na ova optužna vijeća i godinu dana ne možemo uvjeriti nikoga da moj branjenik sa nekakvom grupom terorista nema veze, rekao je ispred Općinskog kaznenog suda u Zagrebu Zvonimir Hodak, odvjetnik Marka Franciškovića.

Francišković je osumnjičen za javno pozivanje na terorizam i mjesecima je u pritvoru.

- Nema nikakvih činjenica, dokaza, ništa, nije prezentiran niti jedan najmanji incident - rekao je Franciškovićev odvjetnik.

Dodao je kako je danas predao u spis izvode Franciškovićevih govora u Zagrebu u Zadru na kojima on apelira da ne bude incidenata. Kazao je da je to ušlo u spis kao dokazni prijedlog obrane.

- Kao da govoriš zidovima. Jedan jedini pravno relevantni dokaz ne postoji u spisu. Postoji njegova izjava u jednom trenutku u kojoj je rekao 'Nemojmo se ubijati između sebe, naši neprijatelji su u Banskim dvorima.' I to je lajtmotiv priče da je on terorist. Pa to je metafora. Treba kupiti latinski rječnik i vidjeti što je metafora, i ništa više - ispričao je Hodak i dodao:

- Uporno ga drže u pritvoru, uporno od njega rade narodnog neprijatelja. Uporno tvrde da je ovaj maloljetnik koji je nađen sa svim tim Molotovljevim koktelima njegov nekakav učenik ili sljedbenik. Možda je, a možda i nije, treba dokazati. Teret dokaza je na tužiteljstvu, ne na obrani - rekao je.

Prokomentirao je i opasku novinara da je jedna od uhićenih osoba pred sudom imala nož.

- Imam i ja nož u autu, onaj švicarski na rasklapanje - poručio je Hodak na što su novinari rekli da on na sud s njime ne dolazi.

- Na sud ne dolazim. Ali kakve to ima veze s člankom 99 koji govori o terorizmu, a njega se tereti da je poticao na terorizam - rekao je i poručio kako je skup pred HDZ-om prošle subote organiziran od strane ljevičara.

