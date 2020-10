Od petka pa sve do po\u010detka prosinca Francuzi\u00a0\u0107e morati ostati u svojim domovima i izlaziti samo uz valjano opravdanje poput\u00a0nabave\u00a0prehrambenih namirnica, prijevoza djeteta u \u0161kolu, nu\u017enog posla koji se ne mo\u017ee obaviti iz doma, odlaska lije\u010dniku, pru\u017eanja\u00a0\u017eurne pomo\u0107i \u010dlanu obitelji\u00a0i jednosatne\u00a0tjelovje\u017ebe\u00a0na udaljenosti ne ve\u0107oj od jednog kilometra od doma.\u00a0

Francuska ide u lockdown, a na tisuće ljudi bježi iz Pariza: Stvorile se kolone od 700 km

<p>Zbog velikog porasta zaraženih u posljednjih tjedan dana, Francuska ide u drugi lockdown koji će trajati sve do 1. prosinca. Novim mjerama žele se suzbiti širenje korona virusa, što je natjeralo brojne građane da spakiraju svoje stvari i 'pobjednu' iz Pariza.</p><p>Društvenim mrežama kruže snimke ogromnih gužva ljudi koji žele napustiti Pariz prije policijskog sata u 21 sat, a tamošnji mediji obavijestili su o tome kako su kolone bile dugačke ukupno 700 kilometara u regiji Ile-de-France. </p><p>Od petka pa sve do početka prosinca Francuzi će morati ostati u svojim domovima i izlaziti samo uz valjano opravdanje poput nabave prehrambenih namirnica, prijevoza djeteta u školu, nužnog posla koji se ne može obaviti iz doma, odlaska liječniku, pružanja žurne pomoći članu obitelji i jednosatne tjelovježbe na udaljenosti ne većoj od jednog kilometra od doma. </p><p>Ministrica rada <strong>Elisabeth Borne </strong>je rekla da će rad od kuće biti obvezan tijekom cijelog tjedna osim ako to nije tehnički moguće.</p><p>Svi koji će izlaziti iz kuća morat će nositi dokument kojime opravdavaju svoj izlazak a provjere će vršiti policija. Škole će, za razliku od mjera uvedenih u proljeće kada su zatvorene sve obrazovne ustanove, ostati otvorene.</p><p>Djeca od šest godina i starija morat će u razredima nositi maske dok je to do sada bilo obvezno samo za starije od 10 godina. Zatvorit će se sveučilišta, kafići, restorani i dućani, uz iznimku servisa automobila, samoposluga, praonica, optičara i ljekarni.</p><p>U Francusku neće moći nitko izvan Europske unije osim u posebnim okolnostima, ali će granice između Francuske i drugih zemalja EU-a ostati otvorene.</p><p>Hoteli mogu ostati otvoreni u manjem kapacitetu za poslovna putovanja. </p>