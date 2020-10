Kolarić: 'Dok pripremamo Arenu stižu pozivi na Halloween party'

Punjenje bolnica je ono što me sada zabrinjava, da ne dođe do toga da popunimo zdravstveni sustav, komentirao je epidemiolog Branko Kolarić

<p>Epidemiolog <strong>Branko Kolarić</strong> gostujući u emisiji <strong><a href="https://vijesti.hrt.hr/671943/koronavirus-najnovije-informacije-38">Dobro jutro Hrvatska</a></strong> komentirao je aktualnu situaciju s korona virusom i rekao da imamo deset puta više zaraženih nego prije nekoliko tjedana, te da bi nas taj podatak trebao alarmirati. </p><p>- Vjerujem da ćemo imati efikasno cjepivo, mjeseci su u pitanju, pa ćemo imati oružje za borbu protiv ovoga virusa - smatra Kolarić koji očekuje kako ćemo do kraja godine imati jedno ili dva registrirana cjepiva, a s cijepljenjem bi se moglo krenuti na proljeće. </p><p>Dodao je i kako je najrizičniji bliski kontakt te da kad bi se barem mjesec dana toga pridržavali da bi se zaraza smanjila, a posebno ga zabrinjava prenatrpanost bolnica. </p><p>- Punjenje bolnica je ono što me sada zabrinjava, da ne dođe do toga da popunimo zdravstveni sustav. Ljudski resursi su na izmaku, to je zabrinjavajuće - rekao je te još jednom upozorio na pridržavanje mjera. </p><p>- S jedne strane priprema se Arena, a s druge strane stižu neki pozivi na Halloween party, to me žalosti. Opet se planiraju neka okupljanja koja bi mogla dovesti do povećanja broja zaraženih. Izbjegavanje bliskih fizičkih kontakata smanjilo bi broj zaraza, moramo paziti na to - upozorava Kolarić.</p><p>Brze testove prvo bi uveo u domove umirovljenika. Njihova cijena iznosi od 180 do 350 kuna, dodao je. </p>