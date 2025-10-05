Obavijesti

Francuska imenuje novu vladu usred političkih previranja

Bivši ministar financija Bruno Le Maire imenovan je ministrom obrane. Nekoliko ključnih ministara zadržalo je svoje pozicije, uključujući i Jean-Noela Barrota na mjestu ministra vanjskih poslova, Brune Retailleau na mjestu ministra unutrašnjih poslova i Gerald Darmanina na mjestu ministra pravosuđa

Roland Lescure, blizak saveznik francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, imenovan je novim ministrom financija u novoj vladi predvođenoj premijerom Sebastienom Lecornuom, priopćila je u nedjelju Elizejska palača.

Bivši ministar financija Bruno Le Maire imenovan je ministrom obrane. Nekoliko ključnih ministara zadržalo je svoje pozicije, uključujući i Jean-Noela Barrota na mjestu ministra vanjskih poslova, Brune Retailleau na mjestu ministra unutrašnjih poslova i Gerald Darmanina na mjestu ministra pravosuđa.

Lescure, koji ima ljevičarsku pozadinu, i njegov premijer sada se suočavaju s izazovom dogovaranja kompromisa o proračunu za sljedeću godinu u fragmentiranom parlamentu uoči roka krajem godine.

Pregovori o proračunu zadobili su napet ton, dok tri ideološki suprotstavljena bloka u parlamentu bez većinske premoći zahtijevaju međusobne ustupke.

Dvojica Lecornuovih prethodnika smijenjena su zbog nastojanja da obuzdaju francuski proračunski deficit, najveći u eurozoni, u vrijeme kad agencije za kreditni rejting i ulagači pomno prate situaciju.

U nastojanju da pridobije socijaliste, Lecornu je predložio porez na bogate koji je tražila ljevica, dok je iz toga izuzeo imovinu vlasnika tvrtki kako bi zaštitio tvrtke i radna mjesta.

Također je isključio korištenje posebnih ustavnih prava kako bi progurao proračun kroz parlament bez glasanja.

