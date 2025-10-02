Mađarska kupuje četiri milijarde kubika prirodnog plina od francuske tvrtke

Mađarska će kupiti ukupno četiri milijarde kubičnih metara ukapljenog prirodnog plina od francuske energetske tvrtke Engie između 2028. i 2038. godine, izjavio je u četvrtak mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto.

"Ovo će poslužiti kao važan stup energetske sigurnosti Mađarske", rekao je Szijjarto nakon što su predstavnici francuske tvrtke Engie i mađarskog MVM-a potpisali ugovor u Budimpešti, prenosi Reuters.

Mađarski ministar ubrzo se oglasio i na društvenim mrežama.

"Potpisali smo najdugoročniji ugovor o ukapljenom prirodnom plinu (LNG) u Mađarskoj: od 2028. kupovat ćemo 4 milijarde kubičnih metara plina u razdoblju od 10 godina od @ENGIEgroup", objavio je Szijjarto na X-u.

"Naša opskrba energijom sigurna je samo ako možemo uvoziti iz što više izvora i ruta. Diverzifikacija znači dodavanje novih izvora uz zadržavanje postojećih", naglasio je Szijjarto.