Obavijesti

News

Komentari 0
DO 2038. GODINE

Mađarska kupuje četiri milijarde kubika prirodnog plina od francuske tvrtke

Piše hina,
Čitanje članka: < 1 min
Mađarska kupuje četiri milijarde kubika prirodnog plina od francuske tvrtke
Foto: Yves Herman

Ovo će poslužiti kao važan stup energetske sigurnosti Mađarske, rekao je Szijjarto nakon što su predstavnici francuske tvrtke Engie i mađarskog MVM-a potpisali ugovor

Mađarska će kupiti ukupno četiri milijarde kubičnih metara ukapljenog prirodnog plina od francuske energetske tvrtke Engie između 2028. i 2038. godine, izjavio je u četvrtak mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto.

"Ovo će poslužiti kao važan stup energetske sigurnosti Mađarske", rekao je Szijjarto nakon što su predstavnici francuske tvrtke Engie i mađarskog MVM-a potpisali ugovor u Budimpešti, prenosi Reuters. 

SUSRET U KOPENHAGENU FOTO Plenković i Orban susreli se nakon razmjene oštrih poruka: Evo kako je prošlo...
FOTO Plenković i Orban susreli se nakon razmjene oštrih poruka: Evo kako je prošlo...

Mađarski ministar ubrzo se oglasio i na društvenim mrežama.

"Potpisali smo najdugoročniji ugovor o ukapljenom prirodnom plinu (LNG) u Mađarskoj: od 2028. kupovat ćemo 4 milijarde kubičnih metara plina u razdoblju od 10 godina od @ENGIEgroup", objavio je Szijjarto na X-u. 

"Naša opskrba energijom sigurna je samo ako možemo uvoziti iz što više izvora i ruta. Diverzifikacija znači dodavanje novih izvora uz zadržavanje postojećih", naglasio je Szijjarto.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Plenković otkrio: Evo koliko će umirovljenici dobiti eura po godini staža u 13. mirovini
DETALJI VLADINIH MJERA

Plenković otkrio: Evo koliko će umirovljenici dobiti eura po godini staža u 13. mirovini

U prosjeku umirovljenički godišnji dodatak iznosit će 171 euro i s njegovom isplatom prosječna će sveukupna mirovina iznositi više od 704 eura na kraju 2025. godine
Nikica Jelavić ide na ispitivanje u DORH zbog prijetnji nakon utakmice! Evo što je točno rekao
24SATA DOZNAJU

Nikica Jelavić ide na ispitivanje u DORH zbog prijetnji nakon utakmice! Evo što je točno rekao

Radi se o utakmici Lokomotive i Hajduka u kojoj je bilo sporno zaleđe nakon prvog gola. Nikica Jelavić mlađi je trener Lokomotive, a njegov stric i imenjak je burno reagirao prema sucima i poručio da će ih kazniti
Vodič: Sve 'rupe' inkluzivnog dodatka. Iznajmljuju li sobe, odmah gube pravo na pomoć...
NELOGIČNOST ZAKONA

Vodič: Sve 'rupe' inkluzivnog dodatka. Iznajmljuju li sobe, odmah gube pravo na pomoć...

Za prve tri razine potpore nema ograničenja, neovisno o imovini. Tako i multimilijarder može dobiti naknadu. Ograničenja postoje za dvije razine najnižih potpora...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025