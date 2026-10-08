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PROSVJEDI UČENIKA

Francuska odgovorila na školske prosvjede. Obećali dodatnih 3000 nastavnika

Piše HINA,
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Francuska odgovorila na školske prosvjede. Obećali dodatnih 3000 nastavnika
Foto: Yves Herman
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Premijer Lecornu je to najavio nakon što je 71.500 ljudi sudjelovalo u novom valu prosvjeda diljem Francuske

Francuski premijer Sébastien Lecornu u četvrtak je najavio da će se više od 3000 nastavnika angažirati u školama koje se suočavaju s manjcima, prvi put reagirajući na zahtjeve učenika koji prosvjeduju gotovo dva tjedna.  

Lecornu je to najavio nakon što je 71.500 ljudi sudjelovalo u novom valu prosvjeda diljem Francuske, tražeći bolje uvjete u školama. Demonstracije su pratile stotine uhićenja i napada na obrazovne ustanove i policiju.

Lecornu je rekao da bi prema planu kojeg je osmislio ministar obrazovanja Edouard Geffray zamjenski nastavnici trebali počeli raditi u 114 srednjih škola u kojima su manjkovi najveći.

Geffray je rekao televiziji TF1 da se očekuje da učitelji u škole stignu između petka i sljedećeg utorka.

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Premijer je također najavio planove da pošalje nekoliko stotina članova dodatnog osoblja da pomogne u školama.

Nakon jesenjih praznika, škole će moći bolje iskoristiti nastavnike za pokrivanje smjena onih koji su na kratkotrajnim izostancima, rekao je.

Lecornu je također obećao dodatno financiranje, rekavši da će vlada podnijeti amandmane na proračun za 2027. kako bi neke od učeničkih prijedloga pretvorila u konkretne mjere, osobito po pitanju zamjenskih nastavnika.

Najava je prvi vladin konkretan odgovor na zahtjeve učenika koji prosvjeduju tražeči više nastavnika i pojačano ulaganje u obrazovanje.

Sveučilišni studenti su se otad također pridružili prosvjednicima i novi prosvjedi najavljeni su za nadolazeće dane.

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