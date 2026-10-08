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Prosvjedi eskalirali

FOTO Kaos u Parizu: Učenici blokirali cestu, policija na ulici

U Parizu su u četvrtak održani prosvjedi kojima učenici traže bolje uvjete u školama. Ispred srednje škole Lycée Hélène-Boucher učenici su blokirali prometnicu, nakon čega je intervenirala francuska interventna policija CRS. Prosvjedi su dio nacionalnih okupljanja učenika koji upozoravaju na uvjete u obrazovnom sustavu. Na fotografijama s mjesta događaja vidi se prosvjednik koji stoji ispred policajca iz interventne postrojbe dok je promet ispred škole blokiran.
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Nationwide day of student protests in France
Foto Pedro Nunes
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Foto: Pedro Nunes
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