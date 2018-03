Francuska policija: Napadača smo pratili, djelovao je sam

Troje je ljudi ubijeno na jugozapadu Francuske u petak u seriji napada u kojima je napadač prvo oteo vozilo usmrtivši jednog čovjeka i otvorio vatru na policiju u Carcassonneu te na kraju uzeo taoce u supermarketu u Trebesu uz povike Alahu Akbar. Odgovornost za napad preuzela je tzv. Islamska država.

Pošto je napadač uzeo taoce policija je nahrupila u supermarket u gradiću Trebesu i napadač je ubijen, objavio je na Twitteru ministar unutarnjih poslova Gerard Collomb.

Radi se o Redouaneu Lakdimu, 26-godišnjem sitnom kriminalcu iz Carcassonnea koji je djelovao sam."Bio je poznat po sitnom kriminalu. Pratili smo ga i vjerovali da se nije radikalizirao", kazao je Collomb novinarima.

Izvor iz ministarstva naveo je da su dvije osobe poginule u talačkoj krizi te da je to "privremena procjena jer bi se stanje, nažalost, moglo pogoršati". Isti je izvor rekao da su "tri osobe ranjene, a jedna od njih ozbiljno".

Islamska država preuzela odgovornost

Kako prenosi agencija Reuters džihadistička skupina, tvz. Islamska država preuzela je odgovornost za napadu u Trebesu, no nije za to dala dokaze. U izjavi objavljenoj na mrežnoj stranici IS navodi da je "vojnik kalifata" izveo napad. Ne navodi nikakvih drugih pojedinosti.

Mediji prenose da su u završnici talačke krize u supermarketu ostali napadač i policajac koji je tamo ušao dobrovoljno u zamjenu za taoce.

Foto: JEAN-PAUL PELISSIER

Bruno Bartocetti, regionalni predstavnik policijskog sindikata SGP, kako je prenijela agencija Reuters, rekao da je napadač ubio nepoznatu osobu pucnjem u glavu u petak u gradu Carcassonneu prije nego što je u obližnjem Trebesu uzeo taoce. BBC prenosi da se radi o putniku vozila koje je napadač oteo. Vozač je prilikom otmice vozila ranjen. Dva su grada udaljena oko 20 minuta vožnje automobilom.

Nakon otmice vozila BBC prenosi da je napadač u Carcassonneu pogodio u rame policajca koji je džogirao s kolegama.

Tijekom talačke krize u supermarketu u gradiću u blizini Montpelliera su ubijene najmanje dvije osobe. Gradonačelnik Trebesa Eric Menassi rekao je za TV LCI da je muškarac upao u supermarket uz povike "Alahu Akbar! Sve ću vas pobiti".

'Skrivali smo se u hladnjači'

Carole, koja se kao kupac zatekla u trgovini, rekla je nakon napada da je u trgovini bilo desetak ljudi. "Ugledala sam vrata od hladnjače i pozvala sam ljude da dođu sa mnom i skriju se", rekla je za radio Franceinfo. "Ostali sam unutra sat vremena. Čuli smo više pucnjeva, a poslije smo se izvukli kroz stražnja vrata", ispričala je.

Foto: JEAN-PAUL PELISSIER

Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da je po svemu sudeći riječ o terorističkom napadu i da su sigurnosne snage opkolile to područje, a iz Bruxellesa je najavio da će "ostati na snazi mjere povišene pripravnosti".

Medijska mreža BFM TV objavila je da je napadač tvrdio da pripada IS-u te da je tražio puštanje iz zatvora Salaha Abdeslama, preživjelog sudionika u napadima IS-a u Parizu 2015., kada je ubijeno 130 osoba.

Francuska je u stanju pojačane pripravnosti otkako ju je od 2015. pogodio niz smrtonosnih džihadističkih napada, a ukupan broj žrtava veći je od 240. Izvanredno stanje, uvedeno nakon napada u Parizu u studenom 2015., ukinuto je u listopadu prošle godine.

Prvu osudu današnjeg napada izvan Francuske uputio je predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker koji je izrazio "potresenost" i "punu potporu" francuskom narodu.