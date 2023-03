Francuska razmatra izgradnju puno više nuklearnih elektrana nego što je to bilo planirano

Francuska bi mogla izgraditi puno više nuklearnih elektrana no što je do sada najavljivala, izjavila je ministrica energetike, podsjetivši da zacrtana ugljična neutralnost do sredine stoljeća zahtijeva proizvodnju puno više struje.

- Za početak, govorimo o šest reaktora, a razmatramo još osam. No, industriji sam postavila jasno pitanje: možete li do 2050. izgraditi i više od 14 reaktora? - rekla je ministrica energetike Agnès Pannier-Runacher u intervjuu za poslovni dnevnik Les Echos.

Industrija prvo mora odgovoriti na to pitanje, naglasila je.

- Naša energetska mješavina mora uzeti u obzir stvarnost - znanost, ali i stvarnost u industriji, ne smije se temeljiti na pojednostavljenim ideologijama. Postizanje ugljične neutralnosti do 2050. zahtijeva proizvodnju puno više struje. Moram parlamentu predočiti fizička ograničenja novog proizvodnog kapaciteta kako bih objasnila koliko daleko tehnički možemo ići do 2050. u solarnoj, nuklearnoj i energiji vjetra da bismo donijeli najbolju odluku o energetskoj mješavini - objasnila je Pannier-Runacher.

Proizvođač struje EDF trebao bi proizvoditi više struje u nuklearkama, rekla je ministrica, dodavši da je elektroenergetskoj kompaniji dala nalog da ispita može li poboljšati učinkovitost postojećih nuklearnih elektrana.

Francuska se namjerava i dalje uvelike oslanjati na nuklearnu energiju. Trenutno je drugi po veličini proizvođač nuklearne energije u svijetu, nakon SAD-a, s 56 nuklearnih elektrana.

Predsjednik Emmanuel Macron najavio je prije godinu dana "renesansu francuske nuklearne energije".

Parlament trenutno raspravlja o zakonu koji predviđa ubrzanu gradnju novih nuklearnih elektrana. Radovi na prvim novim reaktorima trebali bi krenuti 2027. godine.

