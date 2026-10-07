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SUŠA I VRUĆINE

Francuska u 2026. očekuje najmanje vina u 26 godina

Piše HINA,
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Francuska u 2026. očekuje najmanje vina u 26 godina
Foto: Yves Herman
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Drugi najveći svjetski proizvođač vina ove bi godine, prema najnovijim prognozama ministarstva, trebao proizvesti 34,9 milijuna hektolitara vina

Francuska bi ove godine zbog ekstremnih vrućina i suše trebala proizvesti najmanje vina od početka stoljeća, pokazale su u srijedu nove prognoze ministarstva poljoprivrede. 

Drugi najveći svjetski proizvođač vina ove bi godine, prema najnovijim prognozama ministarstva, trebao proizvesti 34,9 milijuna hektolitara vina.

Procjena je nešto bolja nego u rujnu kada su bili očekivali 33,9 milijuna hektolitara vina budući da je urod u najvećoj proizvodnoj regiji Languedoc-Roussillon bio bolji no što se očekivalo.

Nova brojka ipak pokazuje pad za dva posto u odnosu na slabu prošlu godinu. U odnosu na prosjek u razdoblju od 2021. do 2025. godine niža je za 14 posto.

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"Pad proizvodnje proizlazi iz smanjenih površina pod vinovom lozom i iz nižih prinosa zbog suđe i intenzivnih ljetnih vrućina", navodi se u izvješću ministarstva.

"Međutim, i dalje su prisutne znatne razlike među vinogradarskim regijama. Neke trpe velike gubitke, dok je u drugima urod veći nego prethodne godine", dodaje se.

Proizvodnja u regiji Languedoc-Roussillon poboljšala se zahvaljujući kišama krajem ljeta i sada se predviđa da će biti za dva posto viša od petogodišnjeg prosjeka.

U regiji Champagne berba je završila već početkom rujna, najranije otkada se evidentiraju podaci, a proizvodnja se prepolovila u odnosu na prethodnu godinu i petogodišnji prosjek zbog mraza, tuče, suše i vrućine.

Pad proizvodnje zabilježen je i u regijama Burgundija-Beaujolais, Loire, Charentes i Jura te na jugoistoku Francuske, navelo je ministarstvo.

Proizvodnja u regiji Bordeaux uvećana je pak za 10 posto u odnosu na prošlogodišnju katastrofalnu berbu, ali je i dalje za 11 posto slabija od prosjeka, budući da su vinari, suočeni s padom potrošnje, iskrčili dio vinograda.

U Alsaceu bila je tek nešto slabija nego lani dok je u Savoji bila zadovoljavajuća, priopćilo je ministarstvo.

Francuska poljoprivreda teško je stradala u rekordnim toplinskim valovima i nedostatnim kišnim oborinama tokom ljeta. U rujnu vlada je objavila paket hitne pomoći poljoprivrednicima vrijedan više od milijardu eura, primjećuje Reuters.

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