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POVEZANA S BIVŠIM REŽIMOM

Francuska vraća Siriji više od 50 milijuna eura: 'To je ilegalno stekao član Asadove obitelji...'

Piše HINA,
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Francuska vraća Siriji više od 50 milijuna eura: 'To je ilegalno stekao član Asadove obitelji...'
Foto: Mahmoud Hassano
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Francuska će Siriji vratiti imovinu vrijednu više od 50 milijuna eura povezanu s bivšim režimom Bašara al-Asada, najavio je u utorak francuski predsjednik Emmanuel Macron tijekom posjeta Damasku

Imovinu je ilegalno stekao član Asadove obitelji, pojasnio je Macron na zajedničkoj konferenciji za novinare s privremenim sirijskim predsjednikom Ahmedom al-Šarom. Sirijska državna novinska agencija SANA izvijestila je da su dvije strane potpisale deklaraciju o namjeri povrata imovine koja pripada Rifatu al-Asadu, stricu Bašara al-Asada i bivšem sirijskom potpredsjedniku. 

Macron je prvi čelnik EU-a koji je posjetio Siriju od početka 13-godišnjeg građanskog rata i političkog prevrata kojim je krajem 2024. godine okončana vladavina obitelji Asad, piše agencija dpa. 

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Francuska i Sirija su tijekom posjeta dogovorile ponovnu uspostavu potpunih diplomatskih odnosa, nakon što je Francuska 2012. zatvorila svoje veleposlanstvo u Damasku zbog nasilnog gušenja protuvladinih prosvjeda koje je provodio Asadov režim.

Macron nakon sirijske prijestolnice putuje u Tursku gdje će sudjelovati na sastanku na vrhu NATO-a. 

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