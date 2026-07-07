Francuska vraća Siriji više od 50 milijuna eura: 'To je ilegalno stekao član Asadove obitelji...'

Imovinu je ilegalno stekao član Asadove obitelji, pojasnio je Macron na zajedničkoj konferenciji za novinare s privremenim sirijskim predsjednikom Ahmedom al-Šarom. Sirijska državna novinska agencija SANA izvijestila je da su dvije strane potpisale deklaraciju o namjeri povrata imovine koja pripada Rifatu al-Asadu, stricu Bašara al-Asada i bivšem sirijskom potpredsjedniku.

Macron je prvi čelnik EU-a koji je posjetio Siriju od početka 13-godišnjeg građanskog rata i političkog prevrata kojim je krajem 2024. godine okončana vladavina obitelji Asad, piše agencija dpa.

Francuska i Sirija su tijekom posjeta dogovorile ponovnu uspostavu potpunih diplomatskih odnosa, nakon što je Francuska 2012. zatvorila svoje veleposlanstvo u Damasku zbog nasilnog gušenja protuvladinih prosvjeda koje je provodio Asadov režim.

Macron nakon sirijske prijestolnice putuje u Tursku gdje će sudjelovati na sastanku na vrhu NATO-a.