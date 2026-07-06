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GEOPOLITIČKA TRANSFORMACIJA

Macron stigao u Siriju: Prvi je čelnik EU-a koji je posjetio Damask nakon pada Asada

Piše HINA,
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Macron stigao u Siriju: Prvi je čelnik EU-a koji je posjetio Damask nakon pada Asada
Foto: CHRISTOPHE PETIT TESSON
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Macron će također naglasiti francusku predanost slobodnoj, pluralističkoj Siriji koja poštuje sve svoje zajednice, kao i sastati se sa Sirijcima svih porijekla i pripadnosti

Francuski predsjednik Emmanuel Macron sletio je u ponedjeljak u Siriju, izvijestila je sirijska državna novinska agencija, u prvom posjetu nekog šefa države članice EU-a Damasku otkako su pobunjenici predvođeni predsjednikom Ahmedom al-Šarom svrgnuli Bašara al-Asada 2024. godine. Posjetom se naglašava geopolitička transformacija Sirije pod Šarom, bivšim zapovjednikom Al-Kaide koji je uspostavio bliske veze sa zapadnim i bliskoistočnim silama koje su Asada izbjegavale, dok nastoji obnoviti zemlju opustošenu nakon 13 godina građanskog rata.

"Ovdje sam kako bih potvrdio predanost Francuske sirijskom narodu. Za suverenu Siriju, ujedinjenu u svojoj raznolikosti i u miru sa svojim susjedima. Zajedno otvorimo novu stranicu stabilnosti i mira", rekao je po dolasku Macron na X-u.

U zračnoj luci u Damasku dočekao ga je sirijski ministar vanjskih poslova Asad Al-Šaibani, izvijestila je sirijska državna novinska agencija SANA.

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Obnova Sirije trebala bi biti jedna od ključnih tema putovanja, a Macrona prate poslovni ljudi, među kojima direktori TotalEnergiesa i francuske grupe za kontejnerski prijevoz CMA CGM, rekao je dužnosnik iz ureda francuskog predsjednika novinarima na brifingu prije posjeta.

Macron će također naglasiti francusku predanost slobodnoj, pluralističkoj Siriji koja poštuje sve svoje zajednice, kao i sastati se sa Sirijcima svih porijekla i pripadnosti, dodao je dužnosnik.

Šara se sastao s Macronom tijekom posjeta Francuskoj prošle godine, njegova prvog posjeta europskoj zemlji od Asadova svrgnuća. Francuski predsjednik bio je vodeći glas u pozivanju na ukidanje sankcija zapada koje su gušile sirijsko gospodarstvo i koje su većinski ukinute prošle godine.

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Katarski emir šeik Tamim bin Hamad Al-Tani, čija je zemlja snažno podržavala pobunu protiv Asada, bio je prvi strani šef države koji je posjetio Siriju nakon što je Asad svrgnut u prosincu 2024. godine. Posjetio ju je u siječnju 2025.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen posjetila je Damask u siječnju, dok se ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij sastao sa Šarom tijekom posjeta Siriji u travnju.

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