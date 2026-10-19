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VELIKI NEREDI PO FRANCUSKOJ

Francuski premijer zatražio djelomični policijski sat nakon kaosa za vikend: 'Odlučni smo!'

Piše HINA,
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Francuski premijer zatražio djelomični policijski sat nakon kaosa za vikend: 'Odlučni smo!'
Foto: Abdul Saboor
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Nije rekao koji će gradovi uvesti djelomični policijski sat niti kakav će točno oblik imati, ali je isključio uvođenje potpunog policijskog sata u cijelom Parizu.

Francuski premijer Sébastien Lecornu izjavio je u ponedjeljak da je zatražio od lokalnih vlasti da večeras uvedu djelomični policijski sat nakon nasilnih prosvjeda diljem zemlje tijekom vikenda.

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A demonstrator wearing a costume stands in front of burning flames, in Paris Civil unrest in Paris Demonstrators react amid tear gas, the day after a national day of demonstrations against the cost of living and rising fuel prices, in Paris
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Foto: Abdul Saboor

Lecornu je novinarima rekao da je "sasvim odlučan u namjeri da obnovi javni red". Ako se proglašenje izvanrednog stanja bude smatralo potrebnim, "mogli bismo učiniti i to", dodajući da se u ovoj fazi djelomični policijski sat čini "prikladnijim".

Nije rekao koji će gradovi uvesti djelomični policijski sat niti kakav će točno oblik imati, ali je isključio uvođenje potpunog policijskog sata u cijelom Parizu.

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"Ovaj policijski sat mora biti lokalne i djelomične naravi. Stavljanje čitavog Pariza pod policijski sat ne dolazi u obzir", pojasnio je.

Ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez također je novinarima tijekom iste konferencije za novinare rekao da nema planova za otkazivanje nogometne utakmice Paris Saint Germaina protiv Barcelone u utorak navečer.

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Snimka nadzorne kamere krađe u Francuskoj VIDEO
Snimka nadzorne kamere krađe u Francuskoj | Video: 24sata/Reuters

Gradonačelnici najvećih francuskih gradova u ponedjeljak su od vlade zatražili odgovore na nedostatnu pripremu sigurnosnih snaga, kako su to opisali, dok se zemlja oporavlja od vikenda nereda i razbijanja.

Prosvjedi su uslijedili nakon tjedana studentskih demonstracija s povremenim izljevima uličnog nasilja, koje potresaju zemlju šest mjeseci prije predsjedničkih izbora i sve većeg pritiska zbog slabog gospodarstva i rastućeg duga.

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