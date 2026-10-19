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TKO NE MORA NEKA NE IDE

Hrvatska i europske vlade pozvali na oprez prilikom putovanja u Francusku

Piše HINA,
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Hrvatska i europske vlade pozvali na oprez prilikom putovanja u Francusku
Foto: Abdul Saboor
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Demonstracije diljem Francuske, potaknute visokim cijenama i urušavanjem javnih usluga, u subotu su prerasle u nerede kad je zapaljena zgrada gradske uprave, a nasilne skupine sukobile su se s policijom

Europske vlade, među kojima i hrvatska, u ponedjeljak su izdale savjete građanima koji putuju u Francusku da izbjegavaju velika okupljanja i budu oprezni, upozoravajući na pogoršanje sigurnosne situacije nakon što su tijekom prosvjeda proteklog vikenda uhićene tisuće ljudi, a trgovine se našle na meti prosvjednika.

Demonstracije diljem Francuske, potaknute visokim cijenama i urušavanjem javnih usluga, u subotu su prerasle u nerede kad je zapaljena zgrada gradske uprave, a nasilne skupine sukobile su se s policijom.

Ministarstva vanjskih poslova nekoliko europskih zemalja izdala su nova upozorenja za putovanja.

Hrvatsko je ministarstvo vanjskih i europskih poslova preporučilo povećan oprez, izbjegavanje mjesta okupljanja prosvjednika i redovito praćenje službenih obavijesti i upute francuskih nadležnih tijela. Dodalo je da prosvjedne aktivnosti mogu dovesti do zastoja u cestovnom prometu, ograničenog pristupa pojedinim područjima te poteškoće u funkcioniranju javnog prijevoza. 

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Italija je poručila svojim građanima da prijave svoj boravak u Francuskoj na internetskoj stranici ili aplikaciji kako bi ih se u slučaju potrebe moglo locirati, uz upozorenje da izbjegavaju velika okupljanja i budu iznimno oprezni.

Njemačko ministarstvo vanjskih poslova navelo je da se u narednim danima ne mogu isključiti novi neredi te je pozvalo njemačke državljane da slijede upute lokalne policije. Upozorili su građane da bi ih mogle čekati novčane kazne ili zahtjev za naknadu štete ako ne napuste neprijavljene prosvjede nakon što to od njih zatraže nadležne službe.

Češkim državljanima u Francuskoj savjetuje se izbjegavanje demonstracija, povorki i javnih okupljanja, izvijestila je novinska agencija ČTK. Prema češkom ministarstvu vanjskih poslova, sigurnosna se situacija u Francuskoj pogoršala.

Poljska je u svojim preporukama za putovanja navela da bi posjetitelji trebali izbjegavati mjesta na kojima se održavaju prosvjedi, premda nije promijenila opću procjenu sigurnosti putovanja u Francusku.

Nizozemska vlada u svojim je preporukama, posljednji put ažuriranim 7. listopada, upozorila putnike u Francuskoj da izbjegavaju prosvjede.

Danska, Švedska, Finska i Norveška izdale su preporuke kojima pozivaju svoje državljane u Francuskoj da izbjegavaju demonstracije i slijede upute lokalnih vlasti.

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