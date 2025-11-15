Obavijesti

NAŠLI BOKSERE, MAČETE...

Francuzi nakon Sheina prijavili još šest platformi, prodavali su i lutke s dječjom pornografijom

Piše HINA.,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Dado Ruvic

Radi se o platformama AliExpress, Joom, eBay, Temu, Wish i Amazon. Vladin odjel za prevare otkrio je da su "AliExpress i Joom prodavali i lutke s dječjom pornografijom"

Francuska vlada, koja je već ranije tužiteljstvu prijavila diva e-trgovine Shein, učinila je isto za još šest platformi, od kojih pet prodaje ilegalne proizvode, objavio je u petak ministar trgovine.

Radi se o platformama AliExpress, Joom, eBay, Temu, Wish i Amazon. Vladin odjel za prevare otkrio je da su "AliExpress i Joom prodavali i lutke s dječjom pornografijom" i da su Wish, Temu, AliExpress i eBay "prodavali oružje kategorije A, poput boksera i mačeta", rekao je ministar Serge Papin za Le Parisien.

Osim toga, Wish, Temu i Amazon "nisu ispunjavali svoje obveze zaštite maloljetnika od pornografskih slika", dodao je.

"Prijavili smo javnom tužitelju (u Parizu) sve platforme koje nude ilegalni sadržaj", rekao je Papin.

Platforma za prodaju eBay odgovorila je AFP-u da nastavlja „neumorno raditi na sprečavanju prodaje zabranjenih predmeta na svojoj platformi“ i „surađivati“ s „francuskim regulatornim tijelima po ovom pitanju“.

Papin će 27. studenog sazvati ministre trgovine država članica Europske unije kako bi raspravljali o utjecaju tih platformi na trgovinu unutar EU-a, priopćilo je njegovo ministarstvo za AFP.

Francuske su vlasti otkrile da je Shein prodavao seks lutke nalik djevojčicama, a zatim i oružje kategorije A. Shein je uklonio sve ilegalne proizvode sa svoje web stranice, čime je zasad izbjegao suspenziju u Francuskoj, ali platforma ostaje predmet pravnog postupka.

Ta azijska tvrtka sa sjedištem u Singapuru osnovana 2012. u Kini, trebala bi u utorak odgovarati na pitanja francuskih službenika iz kontrole proizvoda uvezenih u zemlju, ali uprava još nije potvrdila svoj dolazak.

Nakon otvaranja fizičke trgovine 5. studenog u kultnoj robnoj kući BHV Paris, Shein je planirao otvoriti trgovine na pet drugih lokacija te robne kuće. No daljnja otvorenja poslovnica odgođena su "za nekoliko dana ili nekoliko tjedana" kako bi se prilagodila "ponuda" i "politika cijena", najavio je u petak Frédéric Merlin, čelnik tvrtke koja je vlasnik BHV-a.

Naime, kupci u Sheinovoj trgovini u Parizu na dan otvorenja bili su iznenađeni višim cijenama nego što su navikli viđati online, čime je tvrtka navukla bijes tisuća lovaca na povoljne cijene.

Glasnogovornici SGM-a i Sheina rekli su da još nisu određeni datumi novih otvorenja.

