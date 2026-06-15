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GORI UNESCO-VA BAŠTINA

Francuzi zgroženi ruskim napadom: 'To je kao da je bombardiran Notre Dame'

Piše HINA,
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Francuzi zgroženi ruskim napadom: 'To je kao da je bombardiran Notre Dame'
Foto: Valentyn Ogirenko

Francuska je u ponedjeljak osudila najnovije ruske napade na Ukrajinu, a ministar vanjskih poslova Jean-Noel Barrot opisao je napad na Kijevsko-pečersku lavru kao sličan bombardiranju pariške katedrale Notre Dame ili bazilike u Saint-Denisu

Samostan Kijevsko-pečerska lavra, najstarije pravoslavno svetište istočnih Slavena i mjesto svjetske baštine UNESCO-a izgrađeno 1051., teško je oštećen u izravnom napadu, rekao je Timur Tkačenko, načelnik vojne uprave glavnoga grada u objavi na Telegramu.

„Ovo je UNESCO-ova svjetska baština, što je za nas u Francuskoj ekvivalent kao da su Notre Dame ili Saint Denis bombardirani, što je potpuno neprihvatljivo“, rekao je Barrot po dolasku na sastanak ministara vanjskih poslova Europske unije.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij nešto ranije u ponedjeljak nazvao je ruski napad na samostan Kijevsko-pečersku lavru teškim zločinom protiv kršćanske kulture pozvavši članice G7 da pojačaju pritisak na Rusiju.

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"U ruskome napadu na Kijevsko-pečersku lavru zapaljena je Katedrala Uznesenja Marijina – crkva čija povijest seže u 11. stoljeće. I to je jedan od najtežih zločina Rusije protiv kršćanske kulture do danas", rekao je Zelenskij u objavi na platformi X.

Istodobno je pozvao zemlje članice grupe G7 da pojačaju pritisak na Rusiju i povećaju pomoć ukrajinskoj zračnoj obrani.

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