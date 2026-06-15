Šok za Moskvu: Zelenski je objavio tajne podatke o Rusiji

Ukrajinska obavještajna služba došla je do povjerljivih ruskih dokumenata s internim anketama i prognozama, namijenjenih najvišim razinama vlasti u Moskvi. Prema tim podacima, Kremlj je sve zabrinutiji zbog raspoloženja u zemlji i pada povjerenja u Vladimira Putina. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je na Telegramu dokumente za koje tvrdi da prikazuju interne procjene ruskih vlasti o potpori predsjedniku Vladimiru Putinu uoči važnog političkog razdoblja za Rusiju.

Prema presretnutim dokumentima, nezadovoljstvo ruskih građana Putinom trebalo bi nastaviti rasti. U njima se navodi da se Kremlj već navikava na ideju da se taj trend više ne može zaustaviti te da se rast nezadovoljstva neće zaustaviti ni do rujna, kada su u Rusiji zakazani parlamentarni izbori, prenosi Kyiv Post.

"Takvi takozvani prognostički pokazatelji nezadovoljstva Rusa Putinom nastavit će stabilno rasti", poručio je Zelenski. Dodao je kako ruske vlasti više ne očekuju da će se nezadovoljstvo "izravnati" prije izbora.

Prema podacima do kojih je došao Kijev, interni ruski analitičari procjenjuju da će do 20. rujna 2026. Putinove poteze odobravati 55 posto Rusa, dok će ih 33 posto otvoreno odbacivati. Preostalih 12 posto ispitanika svrstano je među neodlučne ili u druge kategorije.

Problemi se, prema dokumentima, ne odnose samo na Putina. Vladajuća stranka Jedinstvena Rusija također bilježi pad potpore. U izvješćima se spominje "stabilan silazni trend" podrške vladajućoj opciji, a analitičari Kremlja navodno zaključuju da će za zadržavanje kontrole nad Državnom Dumom biti potrebno "znatno više falsifikata" nego u ranijim izbornim ciklusima.

Foto: Volodymyr Zelenskyy/X

U istim se dokumentima navodi i mjerljiv rast prosvjednog raspoloženja u više ruskih regija. Zelenski je pritom upozorio da su ove prognoze izrađene prije nego što su u njih uračunati mogući vojni i ekonomski učinci ovoga ljeta.

"Vjerujemo da ova izvješća uopće ne uzimaju u obzir moguće događaje u lipnju, srpnju i kolovozu, koji ne mogu ne utjecati dodatno na situaciju u Rusiji", rekao je ukrajinski predsjednik.

Putin je 12. lipnja potpisao uredbu kojom se povećava službeni broj pripadnika ruskih oružanih snaga. Time se ruska vojska ponovno administrativno širi, drugi put u samo četiri mjeseca. Kijev to tumači kao oblik "puzajuće mobilizacije" kojom Moskva pokušava nadoknaditi gubitke na bojištu.

Foto: Volodymyr Zelenskyy/X

Na nedavnom obilježavanju Dana Rusije, koje je premješteno u zatvoreni prostor i nije održano na Crvenom trgu, Putin je priznao da ukrajinski dronovi svakodnevno stvaraju ozbiljne probleme ruskoj vojsci i logistici. Ruski vojnici požalili su mu se da se teško nose s ukrajinskim bespilotnim letjelicama koje koriste Starlink i napredne frekvencije.

Zbog napada dronovima na rafinerije nafte i vojnu logistiku, rat sve teže ostaje problem skriven od ruske javnosti. Posljedice rata sve se više prelijevaju unutar same Rusije.

Foto: Volodymyr Zelenskyy/X

Moskva, unatoč tome, nastavlja slati ratoborne poruke. Zelenski tvrdi da su ukrajinski javni i privatni prijedlozi za "dostojanstven mir" naišli samo na još tvrđu retoriku Kremlja i nastavak invazije.

No u Kijevu smatraju da upravo interni ruski podaci pokazuju stvarno stanje. Zelenski poručuje da će se vojni i ekonomski pritisak na Rusiju nastaviti pojačavati tijekom ljeta, što bi do jeseni moglo dodatno srušiti Putinove pokazatelje potpore.

"Unutarnja situacija u Rusiji trebala bi ih uvjeriti u suprotno: da je mir potreban", zaključio je Zelenski. "Očito je da se trendovi neće promijeniti, a s vremenom to može značiti da će se sporazum morati sklopiti s nekim drugim iz Rusije - s nekim tko se neće zatvarati pred stvarnošću."