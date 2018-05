Frane Lučić do dana današnjeg još nije dobio niti kune odštete

Frane Lučić, jedini vatrogasac koji je 30. kolovoza 2007. godine izvukao živu glavu s Kornata, još nije dobio odštetu za strahote koje je preživio i posljedice koje je na njegovo tijelo ostavilo tragični helikopterski desant u kojem je poginulo njegovih 12 kolega iz DVD-a Tisno, DVD-a Vodice i JVP Šibenik.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Na Općinskom sudu u Šibeniku pred sutkinjom Silvanom Klisović u srijedu je zato započela ponovljena parnica kojom od DVD-a Tisno i Općine Tisno traži odštetu za povredu prava osobnosti, odnosno ozljede koje je zadobio u kornatskoj tragediji, rentu za tugu, njegu i pomoć te izgubljenu zaradu. Istu je tužbu protiv Grada Šibenika i Republike Hrvatske podnio i u Zagrebu.

Od svih tuženih traži se da solidarno isplate odštetu u iznosu od približno četiri milijuna kuna.

[video: 1196722 / ]

- U ovom događaju na Kornatu Frane Lučić je teško nastradao, a do dana današnjeg, nakog proteka cijelog desetljeća, nije dobio ni kune nikakve odštete. Neosporno je da on tog 30. kolovoza na otok Kornat nije išao na izlet, već je tamo bio poslan po zadatku, za opće dobro čitave zajednice. E, pa vrijeme je da ga ta ista zajednica obešteti barem u dijelu koliko je to uopće moguće i kako propisuje zakon - rekao nam je Šime Savić, odvjetnik iz Zagreba.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Savić i Lučić su u četvrtak zajedno išli na šibenski sud. Ovo nije prvi pokušaj Frane Lučića da dobije odštetu. No, presude koje su bile donesene na sudovima u Zagrebu i Šibeniku su ukinute i sve je vraćeno na početak.

- Nakon deset godina mi se nalazimo na nuli. Na vatrogasnog zapovjednika Dražena Slavicu potrošeni su državni milijuni, a Frane Lučić i njegovo stradanje je zaboravljeno - rekao nam je Savić.