Obavijesti

News

Komentari 0
SAVEZ ANTIFAŠISTA

Franjo Habulin: Osim Milanovićeve, sve reakcije na divljanje u Splitu su licemjerne

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Franjo Habulin: Osim Milanovićeve, sve reakcije na divljanje u Splitu su licemjerne
Srb: SNV i SABA organizirali su narodni zbor povodom 85. godišnjice Dana ustanka | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

“Znali smo da će se dogoditi. Mi, antifašisti, to smo svakako znali, navode iz Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske

Reakcije Vlade i desnih stranaka na antisemitsko i "ustaško divljanje" navijača u Splitu uoči utakmice s Ajaxom krajnje su licemjerne, a iznimka je samo osuda predsjednika Republike, ocijenili su u utorak iz Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske (SABA RH).

U izjavi za javnost koju potpisuje predsjednik SABA-e RH Franjo Habulin, navodi se da su te reakcije sračunate na to da zamagle pravu sliku stanja, a nazivaju se i “prozirnim pokušajem prikrivanja, odnosno relativiziranja nečega, što se u Hrvatskoj u ovome obliku i razmjerima nikada dosada nije dogodilo”.

VEĆ DAO PODRŠKU NASILNICIMA S Penavom u Splitu bio i čovjek čija tvrtka je trebala spriječiti unos baklji: 'Neće on govoriti'
S Penavom u Splitu bio i čovjek čija tvrtka je trebala spriječiti unos baklji: 'Neće on govoriti'

“Znali smo da će se dogoditi. Mi, antifašisti, to smo svakako znali”, navode iz SABA-e i ističu kako su godinama upozoravali na ustašizaciju Hrvatske, povijesni revizionizam, nedostatke u obrazovnom sustavu, zastranjivanje u medijima i publicistici te na ulogu Crkve, no nailazili su 'na gluhe uši'.

Glas ponovno dižu, poručuju, “u ime svih kojima je na srcu demokratska i antifašistička Hrvatska”, kako bi rekli “dosta je bilo, ovako dalje ne može!”

Za ono što se dogodilo odgovornima smatraju one koji su formirali politiku zemlje, “ne samo u posljednjih deset godina”, te sve koji su dosad šutjeli, a dodatno one koji i danas šute ili sve svaljuju na sport, “s kojim divljanje u Splitu nikakve veze nema”.

“Tko danas šuti, ili koji opravdava, taj je fašista, odnosno u ovdašnjoj inačici - ustaša. Ili - ili. Trećega nema”, poručuju iz SABA-e.

Dio navijača Hajduka u korteu kroz Split prošlog je četvrtka uoči utakmice Konferencijske lige s Ajaxom izvikivao antisemitske i nacističke poruke.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Naredili deložaciju! Brat HDZ-ove zastupnice uzima park na rivi našem turističkom biseru
NEVJEROJATAN SLUČAJ

Naredili deložaciju! Brat HDZ-ove zastupnice uzima park na rivi našem turističkom biseru

Gradonačelnica je zgrožena jer gube park nakon 75 godina: ‘To je otimanje imovine’. Nakon deložacije parka vlasnik želi graditi hotel: ‘Kupio sam kao građevno’
Nakon gubitka milijunskog posla, Pripuzova tvrtka zbog Uskoka ostaje i bez 100.000 €
PLATI JER NE RADIŠ

Nakon gubitka milijunskog posla, Pripuzova tvrtka zbog Uskoka ostaje i bez 100.000 €

Tvrtka CE-Z-AR koja je perjanica Cios grupe se planirala povući iz sanacije Gospića i ostaviti 12 milijuna eura vrijedan posao partnerima. Ali to im nije prošlo, natječaj je poništen, a oni moraju državi dodatno platiti
HND traži hitnu reakciju policije i tužiteljstva: Država mora zaštititi novinare od prijetnji!
potiču na nasilje

HND traži hitnu reakciju policije i tužiteljstva: Država mora zaštititi novinare od prijetnji!

Hrvatsko novinarsko društvo (HND) zatražilo je hitnu reakciju policije i tužiteljstva zbog prijetnji novinarima koji su na društvenim mrežama označeni kao „dežurni neprijatelji”, uz optužbe i pozive na nasilje. Iz HND-a upozoravaju na ozbiljnu kampanju zastrašivanja te pozivaju nadležne institucije da zaštite ugrožene novinare i procesuiraju odgovorne. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026