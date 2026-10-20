Franjo Habulin: Osim Milanovićeve, sve reakcije na divljanje u Splitu su licemjerne

Reakcije Vlade i desnih stranaka na antisemitsko i "ustaško divljanje" navijača u Splitu uoči utakmice s Ajaxom krajnje su licemjerne, a iznimka je samo osuda predsjednika Republike, ocijenili su u utorak iz Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske (SABA RH).

U izjavi za javnost koju potpisuje predsjednik SABA-e RH Franjo Habulin, navodi se da su te reakcije sračunate na to da zamagle pravu sliku stanja, a nazivaju se i “prozirnim pokušajem prikrivanja, odnosno relativiziranja nečega, što se u Hrvatskoj u ovome obliku i razmjerima nikada dosada nije dogodilo”.

“Znali smo da će se dogoditi. Mi, antifašisti, to smo svakako znali”, navode iz SABA-e i ističu kako su godinama upozoravali na ustašizaciju Hrvatske, povijesni revizionizam, nedostatke u obrazovnom sustavu, zastranjivanje u medijima i publicistici te na ulogu Crkve, no nailazili su 'na gluhe uši'.

Glas ponovno dižu, poručuju, “u ime svih kojima je na srcu demokratska i antifašistička Hrvatska”, kako bi rekli “dosta je bilo, ovako dalje ne može!”

Za ono što se dogodilo odgovornima smatraju one koji su formirali politiku zemlje, “ne samo u posljednjih deset godina”, te sve koji su dosad šutjeli, a dodatno one koji i danas šute ili sve svaljuju na sport, “s kojim divljanje u Splitu nikakve veze nema”.

“Tko danas šuti, ili koji opravdava, taj je fašista, odnosno u ovdašnjoj inačici - ustaša. Ili - ili. Trećega nema”, poručuju iz SABA-e.

Dio navijača Hajduka u korteu kroz Split prošlog je četvrtka uoči utakmice Konferencijske lige s Ajaxom izvikivao antisemitske i nacističke poruke.