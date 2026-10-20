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VEĆ DAO PODRŠKU NASILNICIMA

S Penavom u Splitu bio i čovjek čija tvrtka je trebala spriječiti unos baklji: 'Neće on govoriti'

Piše Ivan Pandžić,
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S Penavom u Splitu bio i čovjek čija tvrtka je trebala spriječiti unos baklji: 'Neće on govoriti'
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Foto: Ivo Čagalj/PIXSELL
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Osim što je predsjednik splitsko-dalmatinske organizacije Domovinskog pokreta, Marko Žaja je i suvlasnik zaštitarske tvrtke kojoj je Hajduk povjerio poslove sigurnosti i koju je zbog pirotehnike prozvao i ministar

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava jutros je u Splitu održao tiskovnu konferenciju protiv "političko-medijske hajke" na pripadnike Torcide. Prozvao je Ministarstvo unutarnjih poslova koje je objavilo fotografije osumnjičenih pripadnika Torcide, te medije koji su to prenijeli. Iako je uobičajeno da MUP objavi fotografije ljudi koji su u bijegu, Penava je to nazvao potjernicama i pitao se je li to Divlji zapad. Medije je optužio da sudjeluju u harangi.

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Penava zbog Torcide napao medije i MUP: Što je ovo? Divlji Zapad? Tko je pokrenuo hajku? VIDEO
Penava zbog Torcide napao medije i MUP: Što je ovo? Divlji Zapad? Tko je pokrenuo hajku? | Video: 24sata/pixsell

Naravno, kako to obično biva, Penava je prvo osudio nacističke povike, ali i bakljadu i topovske udare, ali onda je nastavio s kritikama na medije i povezivao objave protiv odbjeglih članova Torcide koji se sumnjiče za kaznena djela poticanja mržnje s tim da takve fotografije nisu objavljene za organizatore proslave Titova rođendana u Kumrovcu ili organizatore izložbe SNV-a o Dejanu Medakoviću. Iako organizacija proslave i izložbe nije kazneno djelo.

Split: Konferencija za medije Domovinskog pokreta o "političko-medijskoj hajci na pripadnike Torcide"
Split: Konferencija za medije Domovinskog pokreta o "političko-medijskoj hajci na pripadnike Torcide" | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Zanimljivo je da je iza Penave na tiskovnoj konferenciji uz zastupnike Ivicu Kukavicu i Predraga Mišića, bio i Marko Žaja. Žaja je predsjednik Splitsko-dalmatinske organizacije Domovinskog pokreta, ali u slučaju Torcide i Hajduka ima još jednu ulogu. On je i suvlasnik zaštitarske tvrtke Pit Bull koja već dugi niz godina osigurava utakmice Hajduka. Za to ih plaća klub. 

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Penava je osudio i bakljadu i topovske udare, ali po policiji, upravo su privatni zaštitari, odnosno i Žajina tvrtka trebali spriječiti unos pirotehnike. 

- Pitanje unošenja bilo čega, uključujući pirotehniku, nije policijski posao. To rade posebne zaštitarske službe koje angažiraju klubovi - odgovorio je nakon utakmice ministar unutarnjih poslova Davor Božinović na pitanje kako je moguće da je Torcida unijela toliko pirotehnike da je prekinula utakmicu, a i ispred policije su padali topovski udari. Ministar je tada dodao  da policija postupa kada uoči pirotehniku ili posumnja da je osoba nosi, ali naglasio je da je to primarno odgovornost zaštitarske tvrtke.

Žaja je u fokus javnosti došao i prije 11 mjeseci, kada su maskirani huligani prekinuli održavanje Dana srpske kulture u Splitu. Žaja je početkom prošle godine bio imenovan i savjetnikom za sport ministra turizma i sporta Tončija Glavine. Penava je tada osudio incident, ali je Splitsko-dalmatinska organizacija Domovinskog pokreta na čelu sa Žajom pružila podršku "hrabrim mladim ljudima" koji su upali u prostorije i otjerali folkloraše.

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Ministar Glavina je prvo rekao da Žaja nije savjetnik za politička, nego sportska pitanja i da njegov stav nema veze s funkcijom. Ali ubrzo se predomislio i smijenio Žaju.

Dodatno je zanimljivo da je na današnjoj tiskovnoj konferenciji netko od novinara želio postaviti pitanje i Žaji, možda baš oko uloge njegove tvrtke. No, Penava je rekao da Žaja neće odgovoriti i poručio da je on predsjednik Domovinskog pokreta i odgovarat će na pitanja.

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