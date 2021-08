Mlada i uspješna pjevačica Franka Batelić svojim popularnim hitovima stekla je vojsku obožavatelja. Njezine pjesme, poput "Sve dok sanjaš", "Kao ti i ja" i "S tobom", postigle su značajan uspjeh i dobile mnoge nagrade publike, a samo je na Instagramu prati 170.000 ljudi. No osim što je uspješna u poslu i majčinstvu, Franka se uspješno bavi još mnoštvom drugih stvari, pa je tako i jedna od nositeljica važnog ekološko-sportskog projekta Ekotlon, u koji se uključila jer brigu o prirodi smatra iznimno važnom za budućnost. Uoči najveće plogging utrke u Hrvatskoj pitali smo Franku koje je to ekološke odluke unijela u obiteljski život te što bi poručila ljudima koji planiraju doći na Bundek 11. rujna i sudjelovati na Ekotlonu, na koji poziva i vas da se pridružite. Naime, ukupan iznos od prodaje kotizacija za Ekotlon bit će utrošen za nabavu opreme koju organizatori, 24sata i missZDRAVA, doniraju Dječjem vrtiću Petrinjčica u Petrinji.

24sata: Cijeli svijet zabrinuo se nakon nedavnog izvješća UN-a o klimatskim promjenama, koje je prilično alarmantno. Koji je vaš stav prema ekologiji?

Sve što se događa protekle dvije godine sasvim sigurno povezano je s klimatskim promjenama. Zemlji je dosta i jasno nam je to dala do znanja. Upravo je to razlog zbog kojeg se sad više nego ikad moramo osvijestiti. Moramo početi shvaćati da ne možemo samo uzimati, moramo početi i davati.

24sata: Reciklirate li otpad u kući? Jesu li vaši ukućani i bližnji osviješteni u pogledu razdvajanja otpada i brige o okolišu? Koje ste ekološke navike usvojili?

Recikliramo. Od kada sam postala majka, osvještenija sam što se tiče toga, ali priznajem, sama sebe uhvatim u trenutku da kažem: 'Ma dobro, to je samo jedna plastična vrećica...' Ali kad samo zamislim koliko ljudi razmišlja na taj način, tad ta jedna plastična vrećica znači vrlo mnogo. I onda se osvijestim i zaustavim! Odrasla sam u Rapcu i svake smo godine prije ljeta imali organizirane akcije čišćenja plaža, uvijek sam iznova bila šokirana time što sve ljudi bacaju i kakav sve otpad more izbaci. Čekam da moj sin Viktor malo naraste pa da zajedno idemo u jednu takvu akciju! Od ekoloških navika, trudim se u dućan odlaziti s platnenim vrećicama i ne kupovati hirovito i sakupljati odjeću. To su dvije stvari na koje najviše pazim. Naravno, kod nas u kući obaveza je razdvajanje otpada!

24sata: Promotivno ste lice zagrebačkog Ekotlona, koji će biti 11. rujna na Bundeku. Jeste li ikad sudjelovali u sličnoj akciji?

Bit će to prvi put da sudjelujem u ovakvoj akciji i jedva čekam! Veselim se.

24sata: Zašto smatrate da su akcije poput Ekotlona važne i što očekujete od ovog projekta?

Očekujem velik odaziv ljudi jer spoj trčanja i sakupljanja otpada ispunjava nas na više razina. Činimo dobro za svoje tijelo i za prirodu. Ima li išta bolje?

24sata: Što biste poručili ljudima koji planiraju doći na Ekotlon?

Da se prijave, obuju tenisice, povedu klince i da svi zajedno pomognemo Zagrebu da prodiše.

24sata: Sav prihod od kotizacija donirat će se za ekoopremu Dječjeg vrtića Petrinjčica u Petrinji, koji je poznat po provođenju programa Eko škole. On je do neuporabljivosti stradao u potresu. Jeste li već sudjelovali u aktivnostima vezanim za pomaganje ljudima stradalima u potresu u Zagrebu ili u Sisačko-moslavačkoj županiji?

Naravno. Privatno smo pomogli. Smatram da je to dužnost svih nas koji na bilo koji način možemo pomoći. Naravno, sanacija i dalje nije ni blizu gotova i još godinama će područje Petrinje trebati našu pomoć, i tu smo da pomognemo.

24sata: Gdje ste vi bili u vrijeme potresa, kako ste doživjeli cjelokupnu situaciju?

Imala sam sreće da sam oba velika potresa izbjegla, bila sam s obitelji u Istri. Sve zajedno s događajima prošle godine zvuči filmski i nevjerojatno. Taj osjećaj nemoći i straha još će nas dugo kolektivno pratiti.

24sata: Ide li vaše dijete u vrtić?

Viktor ima 19 mjeseci, tako da smo još zajedno doma. Obožava djecu, pa sam sigurna da će obožavati i vrtić kad krene. Zato se i veselim sudjelovati u Ekotlonu, jer znam da tako pomažemo vrtiću u Petrinji.

24sata: Vježbate li? Kako održavate svoju formu?

Trudim se ubaciti barem vježbe istezanja u svoju tjednu rutinu. Do ovog ljeta jurila sam za mališanom, koji nije bio dobar spavač, tako da sam vodila borbe s manjkom kilograma, ali ljeto i nonina kuhinja pomogli su u tome. Sad se vraćam na ozbiljnije treninge jer nema boljeg osjećaja od onoga kad se osjećaš snažno i zdravo.

24sata: Što biste poručili mladima kako bi se više osvijestili o segmentu ekologije?

Imali smo mnogo šansi i Zemlja nam daje još jednu. Na nama je da na individualnoj razini, malim promjenama, učinimo razliku. I priroda će nas nagraditi. Shvatimo da je planet naš dom i da nemamo drugu opciju!

Dođite 11. rujna na Bundek na najveću plogging utrku u Hrvatskoj!

Prijavite se OVDJE jer će ukupan iznos od prodaje kotizacija biti utrošen za nabavu opreme koju doniramo stradalom Dječjem vrtiću Petrinjčica, a pratiti nas možete i na društvenim mrežama.

Ponosni partneri projekta su Konzum, adidas, INA, HEP, OTP banka te Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Projekt podržava Bigbelly SMART SOLUTIONS FOR CITIES.