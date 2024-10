Franković: Vučić se zaključao u sobu. Postoje vrlo jasne indicije da Milanovića financiraju Rusi

HDZ-ov Mato Franković rekao je jutros za HRT-ov Studio 4 da je summit u Dubrovniku najznačajniji dosad u Hrvatskoj i da su dogovorene konkretne stvari za pomoć Ukrajini, a o Milanoviću je rekao kako je bilo jasno da dolazi samo jedan lider.

- A Vučić kao Vučić, on uvijek luta i provocira. To je njegov način vođenja politike. Činjenica je da je on došao u Hrvatsku, Dubrovnik i dao podršku Ukrajini. To je ono što je bitno i značajno, kazao je.

- Ja sam njega smatrao četnikom prije, četnikom danas i on će biti četnik zauvijek. Oni se ne mire sa svojim porazom u Dubrovniku i RH. Željeli su napraviti stariji i ljepši Dubrovnik, u tome nisu uspjeli, a meni osobno malo zadovoljstvo pričinja što je mogao samo patiti i gledati lijepi Dubrovnik, a ne samo otići u njega. Nije mu baš bilo svjedeno, jer je za razliku od drugih lidera koji su tamo bili, sve do jedan od njih bio u gradu i na Stradunu, a Volodimir Zelenski je posjetio spomen-sobu braniteljima, podsjetio je.

- Vučić se zaključao u sobu i nitko osim novinara i sudionika ga nije vidio. Dajemo mu preveliku važnost, zaključio je.

Sandra Benčić je pak rekla da se najmanje priča o sadržaju skupa i da je čudi da premijer nije dogovorio unaprijed situaciju sa sudionicima da ne bi bilo ove vrste ekscesa i showa koji je Vučić napravio.

- Znamo tko je Vučić i od njega ne možemo ništa bolje očekivati - rekla je.

- Svima nam je posebno žao zbog onih građana koji su time direktno povrijeđeni jer su iz ratnih područja, a Dubrovnik je svakako ratno područje. Mislim da to premijer nije smio dopustiti, kazala je.

Dodala je i kako pitanje sankcija nije u konačnom tekstu zbog Vučića.

Komentirali su i Zorana Milanovića.

Franković je tako u jednom trenu rekao da postoje "vrlo jasne indicije da kampanju predsjednika Zorana Milanovića financira Rusija odnosno ruski kapital".

- Sve ono što on radi posljednjih mjeseci i godina je zalaganje za politiku agresije prema Ukrajini, rekao je.

- Jasno je da postoje indicije i da postupci predsjednika Milanovića ukazuju na to. Predsjednik Milanović od trenutka agresije se ponaša kao ruski oficir u RH. Vrlo jasno je u javnom prostoru iznosio neistine kako ovom posljednjom misijom šaljemo naše vojnike u Ukrajinu, a znao je da to nije istina, dodao je.

- To su vrlo ozbiljne optužbe. Kada bi postojala institucija koja bi bila financirana od bilo kakve sile, a pogotovo Rusije, mi bi imali ozbiljan sigurnosni problem. Nadam se da ste svjesni što se upravo rekli. Na temelju ovog ću tražiti izvješće na Odboru za nacionalnu sigurnost da vidimo postoje li u Hrvatskoj političari koje financira ruski kapital - odgovorila je Benčić.