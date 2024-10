Zoran Milanović: ‘U Krakovu sam rekao - Ukrajina u EU, to je nepravedno i neozbiljno!‘

„Uvijek ima razilaženja u stavovima, ali je odlika Europske unije da se to radi na pristojan i uglađen način. Normalno je da ovdje svi ne misle isto. S jedne strane imamo Estoniju, Litvu i Latviju, a s druge Bugarsku, Slovačku i znamo da to nije isto. Ali, ovo je jedno ipak relativno kompaktno društvo jer je Europska unija naučila neke lekcije iz povijesti,“ kazao je predsjednik Milanović odgovarajući hrvatskim medijima na pitanje da li je bilo razilaženja u stavovima tijekom sastanka.

„Bitno je samo da se ove stvari previše ne ideologiziraju jer onda to izaziva velike potrese. Dakle, ovo što mi ovdje zagovaramo nije nikakva ideologija, nego to je naprosto jedan zajednički interes niza, uglavnom nacionalnih država – sa svom poviješću, tradicijom, kulturom i običajima koji se razlikuju od Portugala do Finske i razlike su ogromne – a nikako ne nekakva ideologijska platforma u kojoj mislimo da svi moraju biti isti kao mi. A mi međusobno nismo isti i nećemo nikada biti i ja to, kao predsjednik Hrvatske i pripadnik hrvatske nacije, ne bih htio“, naglasio je.

- Kada se govori o proširenju EU na Ukrajinu i Moldaviju, a tek nakon toga o zemljama u našem susjedstvu - to je duboko nepravedno prema Bosni i Hercegovini, Albaniji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji. Rekao sam danas u Krakovu da su te zemlje realno puno izgledniji kandidati za članstvo u Europskoj uniji. Crna Gora ili Bosna i Hercegovina, posebice zbog našeg interesa i tamošnjih Hrvata, svakako su puno izgledniji kandidati za EU od Moldavije i Ukrajine. Imamo tu i članice NATO-a, Crnu Goru i Albaniju, koje se već godinama muče. To je od strane EU - neozbiljno! - napisao je Milanović na Facebooku.

Govoreći o transatlanstkoj suradnji, predsjednik Milanović smatra kako se Europa mora malo osamostaliti. „Dakle, ne možemo mi ovdje sada biti u panici tko će pobijediti na američkim predsjedničkim izborima. Netko će pobijediti i to je to“, kazao je dodavši kako ovog puta nema favorita.

Govoreći o nedavno održanom samitu u Dubrovniku na koji nije bio pozvan, predsjednik Milanović komentirao je izjavu premijera Plenkovića koji je rekao da na takve samite prema protokolu dolazi ili premijer ili predsjednik. Predsjednik Milanović rekao je da je to odluka premijera Plenkovića. „Vjerojatno bismo se dogovorili da ne dođem, tu je u pravu, a svi drugi motivi su mu prljavi kao i obično, ali tu je tehnički u pravu i slažem se”, izjavio je Predsjednik Republike.

Predsjednik Milanović komentirao je i izjavu predsjednika Vučića u Dubrovniku. „Kada sam čuo da je Vučić pozvan u Dubrovnik i mislio sam da to ne bude dobro završilo. Vučić je predsjednik države koja i dalje ima direktne odnose s Moskvom, koja ne uvodi sankcije, koja ima neki svoj put. Kako očekuješ da taj Vučić pristupi i usuglasi se s Deklaracijom koja je neinteligentno sročena od strane Plenkovića i njegovih suradnika, gdje se spominju sankcije Rusiji“, rekao je predsjednik Milanović dodavši kako je bilo pametnije ne pozivati ga. “Ako želiš razgovarati s Vučićem i postići da ti ne kvari show, onda prilagodiš sadržaj i intonaciju ili, pametnije, ne pozivaš ga. Čim si ga pozvao i govoriš o razaranju Dubrovnika, što svi znamo da je istina, on će intervenirati. Što si htio postići s tim?“, upitao je predsjednik.