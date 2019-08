Frano Ivković iz Brnaza je pobjednik 304. Sinjske alke

Slavodobitnik 304. Sinjske alke je alkar Frano Ivković iz Brnaza, koji je u tri utrke prikupio ukupno sedam punata.

U prvoj je utrci Ivković pogodio u jedan, a sljedeće dvije u sridu, što ga je dovelo do slavodobitnika. Samo bod manje od njega, šest, osvojio je alkar Tino Radanović.

Frano Ivković će ostati zapamćen i po tome što je osvojio jubilarnu 300. Sinjsku alku. Nakon pobjede je novinarima rekao s obzirom da je u prvoj utrci pogodio u jedan u sljedeće dvije utrke išao na sve ili ništa pa tako osvojio "dvi sride".

Nakon održane alke u Alkarskim dvorima će biti održana Večer slavodobitnika prilikom čega će uzvanike prigodno pozdraviti predsjednik Viteškog-alkarskog društva (VAD) Stipe Jukić i gradonačelnica Sinja Kristina Križanac.

Tijekom Večeri slavodobotnika dodijelit će se plakete pobjednicima Bare Anti Zorici i Čoje Ivi Zorici i njihovim alkarskim momcima, ali i slavodobitniku 304. Sinjske alke i njegovom momku. Sve će završiti velikim vatrometom u čast slavodobitniku.

U rekordnih 45 nastupa od 1873. do 1926. godine Ante Grabovac Ivanov slavodobitničkim naslovom ovjenčao se četiri puta. Sa samo dva puta manje i to 43 ostat će zapamćeni Stipe Milun i Nikola Jelinčić.

Od živućih alkara slavodobitnički plamenac ulicama Sinja čak je pet puta nosio Ognjen Preost, četiri puta Stipe Breko, tri puta Joško Marić, a Ante Zorica je u Sinju slavio tri puta, te jednom na svečanoj alci u Vukovaru.

Vicko Grabovac je najdugovječniji alkarski vojvoda, a tu je dužnost obavljao 28 puta. Najdugovječniji pak alajčauš je Frano Tripalo koji je 22 puta bio na toj časnoj dužnosti, a Ante Delić-Firal 27 puta je bio arambaša.

Alkarski barjak s likom Gospe Sinjske do sada su nosili Josip Bilandžić, Ante Kotromanović, Ante Vučić, Ivan Čikara, Dragan Malbaša, Boško Vladović, Dujo Matić, Boško Ramljak, Mladen Marić, Stipe Breko, Stipe Bilandžić, Hrvoje Filipović Grčić i Darko Jadrijević.

Hajduk Andrijica Šimić je 1901. godine bio poseban gost Sinjske alke, a trideset godina kasnije tu je vitešku igru snimao američki Fox Film. Od 1965. godine Sinjska alka se prati i na malim ekranima koju je komentirao Sinjanin Mladen Delić.

